Avtobusu, ki je prevažal 18 otrok, odpadli obe zadnji levi kolesi

Nenavadna nesreča avtobusa z murskosoboškimi regstrskimi oznakami, ki se je v nedeljo zvečer zgodila na avtocesti pri Celju, se je z veliko sreče končala zgolj z gmoto škodo in brez poškodovanih. Z avtobusa so se namreč zaradi nepopolnega privijačenja odvili vijaki in obe zadnji levi kolesi sta odpadli, eno od odpadlih koles pa je poškodovalo osebni avtomobil, je sporočila predstavnica PU Celje Milena Trbulin .

Policisti bodo zoper servis ter odgovorno osebo, ki je pred vožnjo opravila demontažo in montažo koles, uvedli prekrškovni postopek.

Potnike prevažal pod vplivom alkohola

V preteklem tednu pa so celjski policisti prav tako na avtocesti obravnavali voznika, ki je avtobus, poln potnikov prevažal pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,15 miligrama alkohola. Policisti so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu izdali plačilni nalog, je o dogodku sporočila Trbulinova. Šlo je za tujega voznika in avtobus tujega prevoznika.