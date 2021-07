Ujeli številne prehitre voznike: na območju Brezij divjal s 190 kilometri na uro

"Med tednom so s samodejnim prenosnim radarjem zaznali 69 prekoračitev hitrosti vožnje. Najvišjo hitrost so izmerili na avtocesti na območju Brezij, kjer je voznik na omejitvi 130 kilometrov na uro vozil s hitrostjo 194 kilometrov na uro. Z istim radarjem so merili tudi na Jeprci in na omejitvi 90 kilometrov na uro izmerili hitrost 131 kilometrov na uro," je povedal Bojan Kos s Policijske uprave (PU) Kranj.

Med vikendom pa so prometni policisti z ročnim merilnikom hitrosti z nadvoza na avtocesti zaznali in obravnavali še 57 prekoračitev hitrosti. Merili so na območju Kranj zahod (omejitev 130 km/h) in Vrbe (omejitev 110 km/h). Najvišja izmerjena hitrost je bila 189 km/h. Proti kršiteljem potekajo prekrškovni postopki.

Ob hitrosti so med vikendom obravnavali še 18 primerov voznikov pod vplivom alkohola. V treh primerih so vozniki pod vplivom alkohola povzročili tudi prometne nesreče, in sicer na avtocesti (0,97 mg/l), cesti Kranj–Labore (1,22 mg/l) in na območju Tržiča (0,58 mg/l).

"Pozivamo k spoštovanju omejitev hitrosti in vožnji z ničelno stopnjo alkohola ter zmanjševanju tveganj zaradi teh močno problematičnih dejavnikov, ki sta odgovorna za večje število najtežjih prometnih nesreč," so ob tem še zapisali na PU Kranj.