33-letnico na spolzki cesti zaneslo, avtomobil pristal v Soči

Po navedbah Policijske uprave (PU) Nova Gorica so bili policisti o prometni nesreči na cesti Tolmin–Kobarid, na koncu Volarske ravnine, obveščeni danes ob 12.06.

Po do zdaj zbranih podatkih je 33-letna voznica osebnega avtomobila vozila proti Kobaridu in med vožnjo zaradi neprilagojene hitrosti izgubila nadzor nad vozilom. Avtomobil je zaneslo desno z vozišča, nato pa je vozilo po brežini zapeljalo do struge reke Soče. Vozilo je bilo s prednjim delom v vodi, kabina vozila pa nad gladino reke. Voznica in sopotnica sta kasneje sami peš prišli na cesto.

Na kraju prometne nesreče so bili poleg tolminskih policistov tudi reševalci in prostovoljni gasilci. Po prvih podatkih sta bili 33-letna voznica in 58-letna sopotnica v nesreči lažje poškodovani, prepeljali so ju na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.