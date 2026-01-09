Naslovnica
Črna kronika

33-letnico na spolzki cesti zaneslo, avtomobil pristal v Soči

Tolmin, 09. 01. 2026 14.32 pred 35 minutami 1 min branja 8

Avtor:
T.H. STA
Vožnja po spolzki cesti (slika je simbolična)

V zimskih razmerah je okoli poldneva osebno vozilo na cesti med Tolminom in Kobaridom zapeljalo v reko Sočo. V njem je bila poleg 33-letne voznice tudi 58-letna sopotnica, obe sta se po navedbah policije v nesreči lažje poškodovali in sta bili prepeljani na zdravljenje.

Po navedbah Policijske uprave (PU) Nova Gorica so bili policisti o prometni nesreči na cesti Tolmin–Kobarid, na koncu Volarske ravnine, obveščeni danes ob 12.06.

Po do zdaj zbranih podatkih je 33-letna voznica osebnega avtomobila vozila proti Kobaridu in med vožnjo zaradi neprilagojene hitrosti izgubila nadzor nad vozilom. Avtomobil je zaneslo desno z vozišča, nato pa je vozilo po brežini zapeljalo do struge reke Soče. Vozilo je bilo s prednjim delom v vodi, kabina vozila pa nad gladino reke. Voznica in sopotnica sta kasneje sami peš prišli na cesto.

Na kraju prometne nesreče so bili poleg tolminskih policistov tudi reševalci in prostovoljni gasilci. Po prvih podatkih sta bili 33-letna voznica in 58-letna sopotnica v nesreči lažje poškodovani, prepeljali so ju na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

V času prometne nezgode so na Tolminskem prevladovale zimske razmere, pri čemer se je sneg oprijemal cestišča in so bili pogoji za vožnjo oteženi, so potrdili na PU Nova Gorica.

Poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Tolmin Jure Beguš je potrdil, da so v gasilski intervenciji iz vode dvigovali osebni avtomobil.

Cesta med Volarji in Kamnom, ki je bila zaradi nesreče nekaj časa zaprta, je zdaj ponovno prevozna.

nesreča Volarje Kamno Soča poledica

Gradec, Beograd, Zagreb: najbolj odmevni napadi na šolah

KOMENTARJI8

York
09. 01. 2026 15.54
V bistvu se je srečno končalo. Dobra šola.
Odgovori
+1
1 0
bb5a
09. 01. 2026 15.46
Je mislila da ima podmornico...
Odgovori
+2
3 1
Partapaki
09. 01. 2026 15.42
Sneg ki je prehajal v ledeni dež je spremenilo cestišče v drsališče. Če je prišel avto do Soče pa verjetno ni šel tako počasi.
Odgovori
+5
5 0
rok1211
09. 01. 2026 15.41
jah veš kaj pravijo, bab* za volanom
Odgovori
+0
2 2
kapetan
09. 01. 2026 15.39
Nevarna cesta. Država pozna to območje samo še po pobiranju davkov. Za investicije je Posočje pozabljen del Slovenije...
Odgovori
+3
3 0
Peni Stojanović
09. 01. 2026 15.36
uff kruta
Odgovori
+1
1 0
JApajaDAja
09. 01. 2026 14.34
mb-ledeni dež-previdno pešci in vozniki!!!
Odgovori
+12
12 0
E.Nigma
09. 01. 2026 15.39
Res je. Solili tudi nič kaj. Še dobro, da imam dobre šuhe.
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
