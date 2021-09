Avtomobil po trčenju zajeli plameni, voznik in sopotnik poškodovana

Policisti PU Kranj so obravnavali prometno nesrečo, ki se je zgodila na gorenjski avtocesti med Lescami in Lipcami. Vozilo so po trčenju zajeli plameni, zato so na pomoč priskočili gasilci. Voznik in sopotnik sta v nesreči utrpela poškodbe, odpeljali so ju v zdravstveno ustanovo. Avtocesta je po odstranitvi posledic nesreče znova odprta za promet.

Nesreča se je zgodila v nedeljo zjutraj, gorenjska avtocesta pa je bila posledično od Lesc proti Lipcam v smeri Jesenic več ur zaprta. Po ogledu kraja dogodka so policisti sporočili, da se je vozilo po trčenju v odbojno ogrado prevrnilo. Ob tem je zagorelo in pogorelo. požar pa so pogasili gasilci. Edina udeleženca v nesreči so odpeljali v zdravstveno ustanovo. Po podatkih PU Kranj je eden od njiju huje poškodovan, drugi pa lažje. Oba sta slovenska državljana. Avtocesta je po koncu ogleda in odstranitvi posledic nesreče znova odprta.