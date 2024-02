Avtomobil pri raztovarjanju trčil v žensko in otroka, voznika napadli s palico

Novomeški policisti so bili o nesreči obveščeni nekaj pred 14. uro, žensko in otroka so po nesreči oskrbeli v novomeški bolnišnici.

Policisti so imeli delo tudi po dogodku, ko je eden od prebivalcev naselja z leseno palico poskušal napasti 73-letnega moškega. Napad so mu preprečili ostali prebivalci. "Policisti okoliščine kaznivih dejanj povzročitve splošne nevarnosti in groženj še preverjajo. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo," so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

V petek so brežiški policisti med kontrolo prometa v Vrbini okoli 11. ure zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Renault Clio. "Med postopkom so ugotovili, da je za volanom 15-letnik iz Kerinovega Grma, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil," so sporočili policisti, ki so avtomobil zasegli. Zaradi kršitev so na sodišče naslovili obdolžilni predlog in staršem mladoletnika izdali plačilni nalog.