Avtomobil zaneslo, trčila v dve drevesi ter na strehi obstala v potoku

Ljubljanski policisti so sporočili, da so bili v petek okoli 8. ure obveščeni o prometni nesreči, v kateri je voznica osebnega vozila sprva zapeljala na rob vozišča, zaradi česar je vozilo zaneslo, trčilo je v dve drevesi in se naposled prevrnilo na streho v potok.

V avtomobilu je bila v času nesreče še ena sopotnica, ki pa je uspela iz vozila izstopiti sama. Voznico so medtem najprej skušali rešiti policisti, nato pa so jo s tehničnim posegom uspeli rešiti gasilci.

Potnica je utrpela lažje poškodbe, voznica pa hujše, njeno življenje je ogroženo.

Policisti posamezne okoliščine nesreče še ugotavljajo.