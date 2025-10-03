Avtomobil zletel v morje, umrle štiri osebe

V bližini Senja na Hrvaškem se je zgodila tragična nesreča, v kateri so umrle štiri osebe. Njihov avto je zletel v morje, poročajo hrvaški mediji.

Nesreča se je zgodila, ko je neznani voznik z avtomobilom z zagrebškimi registrskimi tablicami iz neznanega razloga izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal desno, zadel dva kamnita stebra in nato zapeljal v morje. Umrla sta dva moška in dve ženski. Na kraj so prišle reševalne službe, aktivirali pa so tudi potapljače Hrvaške gorske reševalne službe (HGSS).

Po neuradnih informacijah net.hr so avtomobil najeli na zagrebškem letališču, kar nakazuje, da gre mogoče za tuje državljane.

Preiskava nesreče je še v teku.