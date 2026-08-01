Avtovlak iztiril zaradi premaknjenih kretnic

Operativno komunikacijski center Policijske uprave Nova Gorica je bil v petek ob 17:53 uri obveščen o iztirjenju avtovlaka na železniški postaji Most na Soči, kamor je pripeljal vlak iz smeri Bohinjske Bistrice.
Ogled so opravili tolminski policisti in novogoriški kriminalisti. "Bilo je ugotovljeno, da je na razpotju kretnic, približno 100 metrov pred postajo Most na Soči, prišlo do premika kretnic, zaradi česar sta dva vagona, na katerih so bili naloženi osebni avtomobili, zapeljala na vzporedni tirnici," so danes zjutraj sporočili iz novogoriške policijske uprave.
Dodajajo, da je pri tem nastala predvidoma velika materialna škoda, vključno z materialno škodo na treh osebnih avtomobilih. V dogodku pa nihče od potnikov ali zaposlenih ni bil telesno poškodovan, promet na omenjeni progi pa je bil zaradi incidenta dlje časa prekinjen.
O dogodku so bili obveščeni pristojni pravosodni organi in pristojne inšpekcijske službe ter pristojne službe Slovenskih železnic. Kriminalisti dogodek obravnavajo v smeri storitve kaznivih dejanj poškodovanja ali uničenja javnih naprav ter ogrožanja posebnih vrst javnega prometa.
Na bohinjski progi že več incidentov
Lansko jesen in v začetku tega leta je bilo po državi več primerov načrtnega ogrožanja varnosti na železnicah. Obravnave incidentov se je lotila tudi operativna skupina sveta za nacionalno varnost.
Na bohinjski progi je do takšnih dejanj prišlo na več lokacijah, nizajo pri STA. Prvo kaznivo dejanje je policija obravnavala 29. septembra na območju železniške postaje Bled-Jezero, sledil je izredni dogodek 16. oktobra na območju železniške postaje Vintgar. Na železniški postaji Grahovo ob Bači so medtem obravnavali dva tovrstna varnostna dogodka, in sicer 19. novembra lani in 21. januarja letos. Ta isti dan so obravnavali še eno tovrstno kaznivo dejanje na območju železniške postaje Most na Soči.
Obenem so 29. decembra lani obravnavali tudi poškodovanje železniške infrastrukture v predoru Plave. Poleg tega je policija 16. januarja in 25. februarja letos obravnavala še dve kaznivi dejanji na območju železniškega razcepišča Kreplje v občini Sežana.
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