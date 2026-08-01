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Črna kronika

Avtovlak iztiril zaradi premaknjenih kretnic

Most na Soči, 01. 08. 2026 08.20 pred 15 minutami 2 min branja 16

Avtor:
T.H.
Poškodovani avtomobili na avtovlaku

Policija je sporočila več podrobnosti o iztirjenju avtovlaka na progi Bohinjska Bistrica – Most na Soči. Ugotovljeno je bilo, da je na razpotju kretnic prišlo do njihovega premika, zaradi česar sta dva vagona z naloženimi osebni avtomobili zapeljala na vzporedni tirnici. Kriminalisti dogodek obravnavajo v smeri storitve kaznivih dejanj poškodovanja ali uničenja javnih naprav ter ogrožanja posebnih vrst javnega prometa.

Operativno komunikacijski center Policijske uprave Nova Gorica je bil v petek ob 17:53 uri obveščen o iztirjenju avtovlaka na železniški postaji Most na Soči, kamor je pripeljal vlak iz smeri Bohinjske Bistrice.

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Ogled so opravili tolminski policisti in novogoriški kriminalisti. "Bilo je ugotovljeno, da je na razpotju kretnic, približno 100 metrov pred postajo Most na Soči, prišlo do premika kretnic, zaradi česar sta dva vagona, na katerih so bili naloženi osebni avtomobili, zapeljala na vzporedni tirnici," so danes zjutraj sporočili iz novogoriške policijske uprave.

Dodajajo, da je pri tem nastala predvidoma velika materialna škoda, vključno z materialno škodo na treh osebnih avtomobilih. V dogodku pa nihče od potnikov ali zaposlenih ni bil telesno poškodovan, promet na omenjeni progi pa je bil zaradi incidenta dlje časa prekinjen.

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O dogodku so bili obveščeni pristojni pravosodni organi in pristojne inšpekcijske službe ter pristojne službe Slovenskih železnic. Kriminalisti dogodek obravnavajo v smeri storitve kaznivih dejanj poškodovanja ali uničenja javnih naprav ter ogrožanja posebnih vrst javnega prometa.

Na bohinjski progi že več incidentov

Lansko jesen in v začetku tega leta je bilo po državi več primerov načrtnega ogrožanja varnosti na železnicah. Obravnave incidentov se je lotila tudi operativna skupina sveta za nacionalno varnost.

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Na bohinjski progi je do takšnih dejanj prišlo na več lokacijah, nizajo pri STA. Prvo kaznivo dejanje je policija obravnavala 29. septembra na območju železniške postaje Bled-Jezero, sledil je izredni dogodek 16. oktobra na območju železniške postaje Vintgar. Na železniški postaji Grahovo ob Bači so medtem obravnavali dva tovrstna varnostna dogodka, in sicer 19. novembra lani in 21. januarja letos. Ta isti dan so obravnavali še eno tovrstno kaznivo dejanje na območju železniške postaje Most na Soči.

Avtovlak na bohinjski progi
Avtovlak na bohinjski progi
FOTO: Shutterstock

Obenem so 29. decembra lani obravnavali tudi poškodovanje železniške infrastrukture v predoru Plave. Poleg tega je policija 16. januarja in 25. februarja letos obravnavala še dve kaznivi dejanji na območju železniškega razcepišča Kreplje v občini Sežana.

avtovlak iztirjenje most na soči bohinjska proga kretnice slovenske železnice

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KOMENTARJI16

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Malo_sutra
01. 08. 2026 09.22
zmanjsujejo hitrost kjer ni potrebno, pol pa se tu na mestu zaletijo.
Odgovori
+1
1 0
96bimBo
01. 08. 2026 09.22
Kaj pomeni "razpotje kretnic"? Policijsko-novinarski novorek?
Odgovori
+1
1 0
NeXadileC
01. 08. 2026 09.20
Italijani so tudi imeli eno takšno enotirno, elektrificirano, naši vzporedno progo od Trbiža do Vidma, Pontebbana, v podobnih hribovitih pogojih, pa so je že desetletja nazaj predelali v kolesarsko stezo, in izgradili novo, hitro, dvotirno, sodobno progo, za hitrosti do 180km/h.
Odgovori
0 0
Victorinox
01. 08. 2026 09.20
Ali res ni nobenih nadzornih kamer in varoval glede premika kretnic? Imamo pa res razvito infrastrukturo.
Odgovori
0 0
MarkoJur
01. 08. 2026 09.14
Vojsko pošljimo....aja, nimamo je...
Odgovori
0 0
ho?emVšolo
01. 08. 2026 09.14
Pri 40. stopinjah je težko trezno razmišljati.
Odgovori
0 0
FRPuma
01. 08. 2026 09.10
A danes je pa iztiril. Včeraj še ni iztiril. Kaj so spet pit začeli na SŽ
Odgovori
-1
1 2
Givmi5
01. 08. 2026 09.06
Dvomim, da je nekdo kretnice premikal zaradi vandalizma, ker verjetno se tega ne bi lotil na postaji pred očmi zaposlenih in potnikov. Zgleda, da ima nekdo sorodnika v poslanskih vrstah in ga želijo zaščitit na račun tega, da bodo nas naplahtali, da je to storila tretja neznana oseba. Dejstvo je, da je po vsej verjetnosti kriv kretničar.
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+4
5 1
Givmi5
01. 08. 2026 09.09
Zanimivo, kako se v teh državnih firmah enostavno izognejo kaznovanju zaposlenih. Isto pri Veterinarski upravi ... tistega, ki se ni javil na telefon zaradi svinjskih polovic na AC, da je ves promet stal 11ur, bi morali odpustit še isti dan, ne pa da dobi človek opomin .. halo!!
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+4
4 0
Vakalunga
01. 08. 2026 09.04
Franc Jozef se v grobu OBRAČA...Še to kar so dobili zastojn so uničili..
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+6
6 0
Vakalunga
01. 08. 2026 09.06
Od Marije Terezije smo dobili SLO šolstvo, kataster...sajenje krompirja, da nismo bili lačn..Franc Jozef pa nam je naredi štrekno rdeči pa so iz vsega naredili pišelo..
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+4
6 2
FRPuma
01. 08. 2026 09.11
Vse razen antibiotikov.
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+1
1 0
Ramzess
01. 08. 2026 09.03
Premik kretnic zaradi... ta autovlak ne izgleda ravno sodoben.
Odgovori
+0
1 1
NeXadileC
01. 08. 2026 09.03
Včasih, v stari Jugi, so ročne kretnice imele ključ, ki ga je edino kretničar imel, in je po preklopu le te, kretnico zaklenil. S tem je zagotovil, da je kretnica v predvidenem položaju za vlak. Drugo. Če sta le dva vagona narobe zavila, pomeni lahko le dvoje: 1.) Da je nekdo, med tem ko je vlak že vozil čez kretnico, le to premaknil ali 2.) Da je kretnica pokvarjena, ter da se sama prestavlja, ali da je toliko obrabljena, da, tudi ustrezno nastavljena, ne usmerja več prav. Na tej postaji so se zadnje čase dogajale takšne stvari večkrat.
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+4
6 2
Kardinal v Kristusu
01. 08. 2026 08.51
Sledi interpelacija zoper ministra za infrastrukturo?
Odgovori
-4
1 5
kakorkoliže
01. 08. 2026 08.49
Proge iz Franca Jožefa, za obnovo železniške postaje Jesenice pa 160 milijonov.. Kaj nam kradejo, banda.
Odgovori
+7
8 1
progresivnidaveknastanovanja
01. 08. 2026 08.49
ojej, akterji zelenega prehoda? : ) hecam se, glede na vozila ki so naložena
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+1
2 1
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