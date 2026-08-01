Avtovlak iztiril zaradi premaknjenih kretnic

Operativno komunikacijski center Policijske uprave Nova Gorica je bil v petek ob 17:53 uri obveščen o iztirjenju avtovlaka na železniški postaji Most na Soči, kamor je pripeljal vlak iz smeri Bohinjske Bistrice.

Ogled so opravili tolminski policisti in novogoriški kriminalisti. "Bilo je ugotovljeno, da je na razpotju kretnic, približno 100 metrov pred postajo Most na Soči, prišlo do premika kretnic, zaradi česar sta dva vagona, na katerih so bili naloženi osebni avtomobili, zapeljala na vzporedni tirnici," so danes zjutraj sporočili iz novogoriške policijske uprave.

Dodajajo, da je pri tem nastala predvidoma velika materialna škoda, vključno z materialno škodo na treh osebnih avtomobilih. V dogodku pa nihče od potnikov ali zaposlenih ni bil telesno poškodovan, promet na omenjeni progi pa je bil zaradi incidenta dlje časa prekinjen.