Babji zob usoden za planinko

Na območju Kupljenika v okolici Bleda se je danes opoldan smrtno ponesrečila planinka. Umrla je pri vračanju z razgledne točke Babji zob. Kot so sporočili s PU Kranj, vse kaže, da je planinki zdrsnilo na spolzki podlagi, zaradi česar je padla v globino. Planinka je umrla na kraju padca, policija pa je odredila sanitarno obdukcijo.



Zdrsi so v tem obdobju zelo pogosti, pa tudi gore dajejo varljiv varnostni vtis, opozarjajo policisti PU Kranj. Četudi pod snežno mejo ni snega, je teren zelo spolzek in zahteva veliko previdnost. Zato policisti pozivajo k varnemu obisku gora in odgovornim ter premišljenim dejanjem. Planinci naj se zavedajo še, da je vračanje z gore običajno bolj nevaren del poti kot samo vzpenjanje.