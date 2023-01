Balkanski bojevnik: Dragan Tošić priznal krivdo

Odločitev, da Dragan Tošić in ostali akterji v zadevi Balkanski bojevnik v ponovnem sojenju krivdo priznajo, ni presenetljiva, potem ko je sodni senat pod vodstvom Marjete Dvornik pred dvema tednoma izločil del dokazov, ki so jih slovenski pravosodni organi pridobili v Srbiji.

Gre za del telefonske komunikacije oziroma SMS-sporočila med drugoobtoženim Draganom Bjelkašom in pomočnikom domnevnega balkanskega narkokralja Darka Šarića Željkom Vujanovićem. Omenjena sporočila so v Srbiji pridobili s prikritimi preiskovalni ukrepi, vendar je srbsko vrhovno sodišče lani odločilo, da so bila pridobljena nezakonito. Senat ljubljanskega okrožnega sodišča je sicer izločil tudi del dokazov, ki so bili pridobljeni v Sloveniji in Italiji.

Tožilka Blanka Žgajnar je komentirala, da je bila odločitev pričakovana. Ob tem je spomnila, da je slovensko vrhovno sodišče novembra 2021 razveljavilo pravnomočno sodbo v zadevi Balkanski bojevnik, saj se je opiralo na dokaze, ki jih je policija po presoji sodišča pridobila nezakonito.

Spomnimo. Tožilstvo 12 obtoženim v zadevi Balkanski bojevnik s prvoobtoženim Draganom Tosićem očita, da so trgovali s kokainom in organizirali prevoze te droge iz Južne Amerike, predvsem Urugvaja. Drogo naj bi tudi prek Južne Afrike tihotapili v Slovenijo in nato v Italijo. Do zdaj so obtoženim sodili dvakrat. Na prvem sojenju je bila večina skupaj z domnevnim vodjo združbe Draganom Tošićem oproščena. Na drugem sojenju so bili obsojeni. Najvišje kazni so doletele Tošića, Dragana Beljkaša in Jakoba Remškarja.