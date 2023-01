Balkanski bojevnik: obramba zahteva prenos krajevne pristojnosti

Na ponovljenem sojenju v zadevi Balkanski bojevnik so zagovorniki obtoženih zahtevali prenos krajevne pristojnosti sodišča, ker se poraja utemeljen dvom v nepristranskost okrožnega sodišča v Ljubljani, je po obravnavi povedal Janez Koščak, zagovornik prvoobtoženega Dragana Tošića. O tem bo odločil predsednik sodišča Marjan Pogačnik.

Predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani Marjan Pogačnik je namreč v sredo sklenil, da zavrne predlog za izločitev predsednice senata Marjete Dvornik in ostalih članov senata. Obramba je to zahtevala, ker da so se člani senata že seznanil z vsebino izločenih dokazov, njihova vsebina pa je takšna, da bi lahko vplivala na njihovo končno odločitev.

icon-expand Dragan Tošić FOTO: 24UR

Pogačnik je zahtevo zavrnil, med drugim, ker nobeden od dokazov, ki so predmet izločitve, pred senatom še ni bil izveden. Hkrati je zapisal, da bi vsak naslednji sodnik oz. senat preko vsebin neizločenih listin nujno ugotovil, kaj je vsebina izločenih dokazov. To je sicer na prejšnji obravnavi izpostavilo že tožilstvo, saj je "celoten spis prežet z vsebino teh dokazov", je po današnji obravnavi dejala državna tožilka Blanka Žgajnar. Na takšen način pa bi se sodni sistem znašel v situaciji, da zadeve ne bi mogel obravnavati noben sodnik, je zapisal Pogačnik. "Ta sklep je zgolj potrditev tega, da v tem postopku zakon in ustava nista tako pomembna, kot je pomembna učinkovitost okrožnega sodišča v Ljubljani," je po koncu obravnave dejal Janez Koščak. Iz tega razloga je Koščak, skupaj z ostalimi zagovorniki, predlagal prenos krajevne pristojnosti, saj se "obrambi in obdolžencem poraja utemeljen dvom v nepristranskost okrožnega sodišča". To je bilo po Koščakovih besedah devet mesecev popolnoma neaktivno, zdaj pa razpisuje obravnave ne glede na bolezni obdolžencev ali zadržanost zagovornikov. Tudi "zakon in ustava sta postavljena v drugi plan," je dodal Koščak.