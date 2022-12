Balkanski bojevnik: odločali bodo o izločitvi dokazov iz Srbije

Ker so omenjeni dokazi tudi v sodnem spisu za slovenske obtožene v zadevi Balkanski bojevnik, obramba slednjih zdaj zahteva, da se jih izloči iz spisa. Zahteva pa tudi, da ljubljansko sodišče pridobi in prevede celotno sodbo vrhovnega sodišča v Srbiji zoper Šarića.

V ponovljenem sojenju v zadevi Balkanski bojevnik se je ljubljansko okrožno sodišče danes seznanilo z delom pravnomočne sodbe srbskega specialnega sodišča zoper domnevnega šefa balkanskega narkokralja Darka Šarića . Njegova združba je v letih 2008 in 2009 v Evropo pretihotapila 5,7 tone kokaina, zaradi česar je bil Šarić leta 2018 pravnomočno obsojen na 15 let zapora. Nedavno pa je srbsko vrhovno sodišče iz sodnega spisa, ki se nanaša na Šarića, izločilo izsledke telefonske komunikacije med njim in njegovim pomočnikom Željkom Vujanovićem . Ocenilo je namreč, da so bili telefonski izsledki pridobljeni nezakonito.

Tožilstvo 12 obtoženim v zadevi Balkanski bojevnik s prvobtoženim Draganom Tosićem očita, da so trgovali s kokainom, organizirali prevoze te droge iz Južne Amerike, predvsem Urugvaja. Drogo naj bi tudi prek Južne Afrike tihotapili v Slovenijo in nato v Italijo. Do zdaj so obtoženim sodili dvakrat. Na prvem sojenju je bila večina, skupaj z domnevnim vodjo združbe Draganom Tošićem, oproščena. Na drugem sojenju so bili obsojeni. Najvišje kazni so doletele Tošića, Dragana Beljkaša in Jakoba Remškarja.

A je nato vrhovno sodišče pred slabim letom sodbo razveljavilo, saj se je opirala na dokaze, ki jih je policija po presoji sodišča pridobila nezakonito. Na dan, ko so vrhovni sodniki razveljavili sodbo, so morali pet obsojenih, ki so še prestajali kazen, izpustiti iz zapora, preostali pa so kazen takrat že odsedeli.