Sojenje v zadevi Balkanski bojevnik: o krivdi se bodo izrekli še drugi obtoženci

Primer bi sicer zastaral decembra, poleg tega je bila večina dokazov izločenih, a kljub temu se je očitno vodja kriminalne združbe odločil krivdo priznati. Tožilstvo je za Tošiča zahtevalo 15 let zapora, odsedel je šest let in pol. S priznanjem krivde je odkorakal na prostost.

Odločitev Tošića in Remškarja sicer ni presenetljiva, potem ko je sodni senat pod vodstvom Marjete Dvornik pred dvema tednoma izločil del dokazov, ki so jih slovenski pravosodni organi pridobili v Srbiji. Gre za del telefonske komunikacije oziroma SMS-sporočila med drugoobtoženim Draganom Bjelkašom in pomočnikom domnevnega balkanskega narkokralja Darka Šarića, Željkom Vujanovićem. Omenjena sporočila so v Srbiji pridobili s prikritimi preiskovalni ukrepi, vendar je srbsko vrhovno sodišče lani odločilo, da so bila pridobljena nezakonito. Senat ljubljanskega okrožnega sodišča je sicer izločil tudi del dokazov, ki so bili pridobljeni v Sloveniji in Italiji.

Tožilka Blanka Žgajnar je komentirala, da je bila odločitev pričakovana. Ob tem je spomnila, da je slovensko vrhovno sodišče novembra 2021 razveljavilo pravnomočno sodbo v zadevi Balkanski bojevnik, saj se je opiralo na dokaze, ki jih je Policija po presoji sodišča pridobila nezakonito.

Spomnimo

Tožilstvo 12 obtoženim v zadevi Balkanski bojevnik s prvoobtoženim Draganom Tosićem očita, da so trgovali s kokainom in organizirali prevoze te droge iz Južne Amerike, predvsem Urugvaja. Drogo naj bi tudi prek Južne Afrike tihotapili v Slovenijo in nato v Italijo. Do zdaj so obtoženim sodili dvakrat. Na prvem sojenju je bila večina skupaj z domnevnim vodjo združbe Draganom Tošićem oproščena. Na drugem sojenju so bili obsojeni. Najvišje kazni so doletele Tošića, Dragana Beljkaša in Jakoba Remškarja.

A je nato vrhovno sodišče pred slabim letom sodbo razveljavilo, saj se je opirala na dokaze, ki jih je Policija po presoji sodišča pridobila nezakonito. Na dan, ko so vrhovni sodniki razveljavili sodbo, so morali pet obsojenih, ki so še prestajali kazen, izpustiti iz zapora, preostali pa so kazen takrat že odsedeli.