Policija preiskala lanska ropa banke, prijeli italijansko kriminalno združbo

Neznanca sta nato z osebnim avtomobilom znamke Fiat, ki je bil nekaj dni prej ukraden v italijanskem kraju Červinjan, pobegnila s kraja dogodka. Italijanski in novogoriški policisti so ugotovili, da so pri ropu v Goriških brdih sodelovale najmanj štiri osebe, ki so si z avtomobili, najetimi v Italiji, več dni ogledovale bančno poslovalnico in se tako pripravile na izvršitev ropa.

Lani, 31. avgusta popoldne, so bili novogoriški policisti obveščeni o oboroženem ropu poslovalnice banke v naselju Dobrovo. Tik pred 17. uro sta v bančno poslovalnico, v kateri sta bili dve uslužbenki, vstopila moška z zakritimi obrazi. Z nožem sta v italijanščini zagrozila uslužbenki in zahtevala denar. Ukradla sta približno 35.000 evrov gotovine. Poškodovana ni bila nobena uslužbenka poslovalnice.

Novogoriški in koprski kriminalisti so v sodelovanju z italijanskimi varnostnimi organi oz. kriminalisti mobilnih enot iz kvesture v Gorici in kvesture iz Trsta uspešno zaključili več mesecev trajajočo preiskavo dveh kaznivih dejanj ropa. V Sloveniji so bančni poslovalnici oropali italijanski državljani z območja pokrajine Catania (Sicilija, Italijanska republika). Dodatna pojasnila bo ob 13.15 predstavil vodja Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica Marino Pangos .

Roparja sta uporabljala manjši starejši osebni avtomobil znamke Fiat, bele barve, tržaških registrskih oznak, s katerim sta se po ropu odpeljala proti bivšemu mejnemu prehodu Repentabor. Dan za tem so zapuščeno vozilo našli v bližini pokopališča v Dutovljah. Kasneje so ugotovili, da gre za osebni avtomobil Fiat uno, ki je bil odtujen italijanskemu lastniku nekaj dni pred ropom na območju naselja Križ, v bližini Trsta.

1. oktobra lani pa je bila o oboroženem ropu bančne poslovalnice v naselju Dutovlje obveščena tudi Policijska uprava Koper. Okoli pol druge ure popoldne sta v poslovalnico, v kateri je bila ena bančna uslužbenka, vstopila dva moška s pokritimi obrazi. Uslužbenki sta s predmetom, podobnim pištoli, zagrozila v italijanščini in od nje zahtevala denar. Zvlekla sta jo izza blagajniškega pulta in ukradla nekaj več kot 7 tisoč evrov gotovine.

Ugotovili so tudi, da sta storilca na bančni avtomat pred vhodom v poslovalnico v naselju Dobrovo pred ropom namestila pisno obvestilo z napisom "v okvari". S pomočjo občanov so ugotovili, da so storilci obvestilo z napisom ukradli s pokvarjenih tekočih stopnic večjega nakupovalnega centra na Goriškem. Kot možna storilca ropa so kriminalisti mobilne enote iz Gorice (Republika Italija) identificirali dva moška, takrat stara 43 in 27 let, doma iz italijanske pokrajine Catania.

Ker so kriminalisti glede na zbrana obvestila in dokaze posumili, da so bili roparji z območja Italije, so se povezali s kriminalisti iz tržaške kvesture in jih med drugim zaprosili za pregled posnetkov videonadzornih kamer na območju Italije, ki bi lahko posnele roparje pri njihovi poti v Slovenijo in vračanju v Italijo. Ugotovili so, da so roparji poleg že omenjenega ukradenega Fiata uporabljali še terensko vozilo Jeep Renegade. To vozilo je v Italiji pred ropom v Dutovljah najel 27-letni Italijan z območja Catanie.

Ugotovili so, da gre prav za enega od osumljencev podobnega ropa, ki se je malo prej zgodil v Dobrovem in so ga obravnavali kriminalisti iz Nove Gorice. Tržaška kvestura je ugotovila, da je vozilo Jeep uporabljal tudi 43-letni državljan Italije z območja Catanie, ki je bil prav tako eden od osumljencev ropa v Dobrovem.

Kriminalisti iz Trsta so Policijsko upravo Koper 5. oktobra lani obvestili, da se najeto vozilo Jeep Renegade nahaja na območju Slovenije. Na podlagi posredovanih podatkov italijanskih varnostnih organov so novogoriški kriminalisti omenjeni Jeep izsledili izsledili v naselju Kanal. Posledično so izsledili tudi osumljena Italijana, ki sta imela v tistem času najet apartma na območju Gradeža.