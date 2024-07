Bankomat v Kanalu ob Soči tarča neznancev, Policija jih še išče

Policisti in kriminalisti so po prejetem obvestilu pričeli z vsemi aktivnostmi za izsleditev storilcev, tako na kraju dogodka kot tudi v širši okolici. Storilci so se po dejanju z osebnim avtomobilom odpeljali v smeri Zgornjega Posočja, nato pa se je za njimi izgubili vsaka sled.

Policija storilcev do zdaj še ni uspela izslediti. Vse morebitne očividce oz. vse, ki imajo koristne informacije, pozivajo, naj pokličejo na najbližjo policijsko postajo ali na interventno številko Policije 113 oz. na anonimni telefon 080 1200.

Ljubljanski policisti so medtem v preteklem tednu sporočili, da so z intenzivno preiskavo uspeli prijeti storilce vlomov v ljubljanske bankomate. V prestolnici so v mesecu dni na območju Most, Šiške, Štepanjskega naselja in Fužin razstrelili štiri bankomate. Vlamljanja v bankomata na območju ljubljanskih Most in Šiške so osumljeni državljani Hrvaške, ki so jim policisti odvzeli prostost.