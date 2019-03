Pedofilski pediater bo do konca življenja za zapahi

Sodišče v ameriški zvezni državi Pensilvanija je zaradi spolnih napadov na najmanj 31 otrok na dolgoletno zaporno kazen obsodilo nekdanjega pediatra Johnnija Barta. "Johnnie Barto, o tem bodite prepričani, je plenilec, ki je postal zdravnik le zato, da bi imel neomejen dostop do nemočnih otrok," je bil jasen generalni tožilec Josh Shapiro. "Svoj položaj je izkoriščal, da je uresničeval svoje bolne potrebe," je nadaljeval in dodal, da bo do konca življenja ostal za zapahi: "Točno tam, kamor spada."

Danes 71-letni Barto je bil namreč obsojen na od 79 do 158 let zapora, kar pomeni, da svobode ne bo več doživel.

Njegove žrtve, danes večinoma odrasle osebe, so tako po dolgih letih boja le dočakale pravico. Boli pa jih dejstvo, da bi ga lahko ustavili že pred 20 leti. Takrat so prišle na dan prve obtožbe, a so mu v bran stopili tako v zdravniškem združenju kot tudi v okolju, kjer je živel. Tako je nemoteno delal naprej in zlorabil še več otrok.

Shapiro je danes pojasnil, da je Barto načrtno zavajal ljudi in gradil podobo uglednega zdravnika, ki se dejavno vključuje v življenje skupnosti. "Ljudje so mu zaupali. K njemu so hodili po nasvete in ko je bil leta 1999 prvič obtožen, ga je zdravniški odbor opral vsake krivde. Barto je bil prepričan, da je varen pred sodnim pregonom, in dolgo je igral, da bi družine imele dobro mnenje o njem in bi otrokom dovolile, da so z njim."