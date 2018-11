Zakaj je barvanje sivih las zgolj drag nateg?

Naj se najprej predstavim – moje ime je Leon in pred kratkim sem dopolnil 40. let. Sem učitelj na fakulteti, imam enega pubertetniškega sina, ki ne živi več z menoj (le občasno, a vseeno se super razumeva), saj sva se z bivšo ženo razšla pred dobrimi tremi leti.

Po pravici povedano nikoli nisem veliko časa posvečal svojemu videzu – imel sem srečo, da imam dobre gene in nikoli nisem imel prevelikih težav s kilogrami, prav tako pa sem celo življenje razmeroma fit, saj se pogosto ukvarjam s športom, sprehodi in to se na mojemu telesu pozna. Še do pred kratkim mi je marsikateri sošolec iz srednje šole ali fakultete znal povedati, da zgledam vsaj 5 let mlajši kot on.

Nato pa se je pojavila nadloga, ki me je v manj kot letu dni navidezno postarala za 10 let…

Morda se sliši, kot da pretiravam, a to so pred mano opazili vsi drugi. Moji kolegi, sin in tudi učenci. Začeli so se mi pojavljati sivi lasje. Najprej le posamični sem ter tja, ki so po obisku frizerja tudi izginili in so služili le za kakšno bolečo šalo na račun mojega staranja.