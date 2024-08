Belgijski pohodnik zdrsnil in padel 150 metrov v globino

Pohodnik je hodil iz Vrat čez Plemenice proti Triglavu, ko mu je na nadmorski višini okoli 1950 metrov zdrsnilo, nato pa je padel preko več skalnih polic 150 metrov v globino. Padec je opazil slovenskih pohodnik, ki je hodil pred njim, in prijavil nesrečo.

Posredovali so policisti in gorski reševalci, pohodnika so nato s helikopterjem prepeljali v Bovec. O nesreči sta bila obveščena preiskovalni sodnik in tožilec.