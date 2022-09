Berlin: Moški pred policisti s sekiro ubil žensko

Berlinski policisti so se malo pred 8. uro zjutraj odzvali na klic sosedov, da se v stanovanju na Löwenbergerjevi ulici na vzhodu Berlina nekaj dogaja. A ravno v trenutku, ko so prispeli do stanovanja, so videli, kako je moški s sekiro udarjal po ženski.

Da bi ga ustavili, so policisti streljali proti moškemu in ga pri tem ubili. Ko so priskočili na pomoč žrtvi, pa so ugotovili, da so bile njene poškodbe tako hude, da je umrla na kraju dogodka.

V kakšnem odnosu sta bila moški in ženska in kakšen je bil motiv za napad policija še preiskuje.