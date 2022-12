Bežal in večkrat trčil v službeno vozilo Policije, zdaj v priporu

Voznik je na enak način poskušal še dvakrat trčiti v službeno vozilo, vendar se je policistom uspelo trčenju izogniti. V Dolenji vasi je zapeljal s ceste preko travnate brežine in v potok, kjer je vozilo obstalo. Policisti so na kraju prijeli 20-letnega in 54-letnega osumljenca iz okolice Novega mesta, eden izmed osumljencev pa je pobegnil. 20-letnik je poskušal napasti policiste, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Med preiskavo kaznivih dejanj nevarne vožnje v cestnem prometu in preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto ugotovili, da je s kraja pobegnil voznik. 33-letnega osumljenca so 6. 12. izsledili in mu odvzeli prostost. S kazensko ovadbo so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor.