Črna kronika

Bežal pred Policijo, nato pa se skril na polju, kjer so ga izsledili

Koper, 12. 02. 2026 12.12 pred 1 uro 1 min branja 18

Avtor:
N.V.
Bežanje pred policisti

Med Koprom in Bertoki je voznik osebnega avtomobila skušal zbežati pred policisti, med begom pa storil več prometnih prekrškov. Ko se je poskušal skriti, so ga policisti izsledili in mu izdali plačilni nalog zaradi kršitev več določil.

Nekaj pred 14.30 je med Koprom in Bertoki 29-letnik iz Kopra vozil osebni avtomobil znamke Audi S3 z nameščenimi preizkusnimi registrskimi tablicami. Ko so ga policisti želeli ustaviti, je z vožnjo nadaljeval v smeri Italije, med begom pa naredil več prometnih prekrškov.

Bežanje pred policisti
Bežanje pred policisti
FOTO: Shutterstock

Pred mejnim prehodom Škofije je obrnil, nadaljeval vožnjo v smeri Bivja, tam pa zapeljal na poljsko pot in se poskušal skriti. Neuspešno. Ko so ga policisti izsledili, ni upošteval ukazov policista, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva.

Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti, ki je bil negativen, nato pa še hitri test na prepovedane droge, ki je bil prav tako negativen.

Zaradi več kršitev določil so mu izdali plačilni nalog v skupnem znesku 2280 evrov in 14 kazenskih točk.

policija koper bežanje prekršek

KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Smuuki
12. 02. 2026 13.20
14 točk. Zakaj takemu ne odvzamejo vozniške na licu mesta? Po vsem naštetem je bil zelo milo kaznovan. Brez težav bo po izbrisu točk to ponovil. To niti ni tako draga zabava v primerjavi če nekoga ustavijo in samo napiha preveč. Tam je z mesta polna kazen odvzem vozniške in znova vsa zdravniška spričevala itn. Bistveno dražje je napihat kot bežati in delati prekrške. Zanimivo
Odgovori
+1
3 2
komandos
12. 02. 2026 13.11
Kje so dobili policisti ta lokalni CENIK za kaznovanja sta ga morda izdala policistom Golob in šerif Jankovič kateri člen dovoljuje tako veliko kazen hazen je hazen de a de a njee
Odgovori
-3
1 4
Desno
12. 02. 2026 13.08
In zakaj so ga lovili..... Nič kriv...... Kdo odgovarja za negativen test.moral bi policist plačat test
Odgovori
-4
2 6
Darko32
12. 02. 2026 13.10
Zato bido ponaredili poročilo o prekrških in kompenzirali vse.
Odgovori
-1
1 2
komandos
12. 02. 2026 13.19
in gorivo zato ker sta ga PREGANJALA po cesti de de
Odgovori
+0
1 1
simurgh
12. 02. 2026 13.25
In zakaj jim je bežal?
Odgovori
+1
1 0
travc
12. 02. 2026 13.05
In kaj je mislil?
Odgovori
+3
3 0
mungus
12. 02. 2026 13.04
Čisti slabič....če si upa delati kažin naj se potem ne skriva...oćitni sđs-ovc.
Odgovori
-3
4 7
Verus
12. 02. 2026 13.08
A si lahko bolj patetičen?
Odgovori
+2
4 2
Desno
12. 02. 2026 13.08
Ocva leva
Odgovori
+1
4 3
Naiskreni
12. 02. 2026 13.31
priimek znan na primorskem.. presenečeni? 🤣
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
12. 02. 2026 12.56
Tudi Ivan gre večkrat na Polje.
Odgovori
-4
4 8
Morgoth
12. 02. 2026 13.08
Pa, Ivan je za tabo!😂semdvičar🤡
Odgovori
+2
3 1
Smuuki
12. 02. 2026 13.22
Izgleda da je bil tudi ta komentar napisan v polju. Dobro poznaš razmere v polju?
Odgovori
+1
1 0
a res1
12. 02. 2026 12.54
Ceneje bi bilo, da je ustavil.
Odgovori
+6
6 0
Gustibus
12. 02. 2026 12.45
Skril se je v koruzo, pa so ga našli, ker je kokodakal, da bi se zlil z okolico.
Odgovori
+2
3 1
Morgoth
12. 02. 2026 12.42
Albatros...
Odgovori
+4
5 1
