Bežal pred Policijo in povzročil nesrečo: v vozilu prevažal pet Rusov

Na podlagi opisa so policisti voznika izsledili in ga ustavljali s svetlobnimi in zvočnimi signali, vendar kršitelj znakov ni upošteval. Namesto tega je pospešil, vozil je s hitrostjo 180 kilometrov na uro, ter z nevarno vožnjo ogrožal ostale udeležence v prometu. Pri izvozu za Dobruško vas je izgubil oblast nad vozilom, trčil v varovalno ograjo in v avtomobil 35-letnega voznika, ki je pripeljal po priključku.

Novomeški policisti so bili v soboto obveščeni o tatvini goriva na enem izmed bencinskih servisov na avtocesti. Voznik osebnega avtomobila nizozemskih registrskih oznak je v rezervoar natočil gorivo in odpeljal brez plačila.

21-letni povzročitelj se je v nesreči lažje poškodoval, oskrbeli so ga v novomeški bolnišnici, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Ob preiskavi pa so policisti ugotovili še, da je v vozilu prevažal pet državljanov Rusije, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

Vozniku so po zdravniški oskrbi odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi kaznivih dejanj prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države, tatvine in nevarne vožnje v cestnem prometu ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Državljani Rusije so izrazili namero za podajo prošnjo za mednarodno zaščito.