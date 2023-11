Šved z desetimi Turki v avtu bežal pred policijo in trčil v zid

Policisti so zapeljali za omenjenim vozilom po Vipavski cesti zaradi suma, da gre za nezakonite migracije oz. da se v vozilu prevažajo nezakoniti migranti. "Voznik tujega vozila je v Rožni Dolini zavil na parkirišče in se zaustavil. Ko so do njega prišli policisti, z namenom, da bi preverili vozilo in voznika, je voznik tujega vozila odpeljal z omenjenega parkirišča z veliko hitrostjo v smeri bivšega mejnega prehoda v Rožni Dolini," so sporočili s PU Nove Gorica.

Za pobeglim vozilom so nemudoma zapeljali tudi policisti in ga med vožnjo ustavljali z modro lučjo in sirenami. Že po približno 200 metrih vožnje je voznik tujega vozila (Audi) zavil levo v stransko ulico in zaradi prevelike hitrosti čelno trčil v betonski zid pred stanovanjsko hišo.

Pobegli voznik je po prometni nesreči stekel iz vozila v smeri potoka Vrtojbica, vendar so ga že po nekaj minutah izsledili in ga prijeli v bližini glavnega krožnega križišča v Rožni Dolini. V tem času je iz karamboliranega avtomobila izstopilo deset tujcev, med njima dva otroka.