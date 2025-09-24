Bežal pred policijo, izgubil nadzor, trčil v zid, zasegli so mu puško

22-letni voznik je vozil neregistrirani avtomobil znamke Citroen C3. V vozilu so bili poleg njega še trije potniki, so sporočili iz PU Novo mesto.

Policisti so opravil ogled kraja prometne nesreče. Pri tem so ugotovili, da je voznik vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola, saj je elektronski alkotest po uporabi pokazal da ima 0,56 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.