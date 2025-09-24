Svetli način
Bežal pred policijo, izgubil nadzor, trčil v zid, zasegli so mu puško

Novo mesto, 24. 09. 2025 10.28 | Posodobljeno pred 1 uro

M.V.
23

Novomeški policisti so v naselju Dalnji Vrh pri kontroli prometa poskušali ustaviti neregistriran avtomobil, a voznik njihovih navodil ni upošteval, nadaljeval vožnjo z veliko hitrostjo, nato pa izgubil nadzor nad vozilo in trčil v zidan objekt.

22-letni voznik je vozil neregistrirani avtomobil znamke Citroen C3. V vozilu so bili poleg njega še trije potniki, so sporočili iz PU Novo mesto.

Policisti so opravil ogled kraja prometne nesreče. Pri tem so ugotovili, da je voznik vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola, saj je elektronski alkotest po uporabi pokazal da ima 0,56 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Zasežena puška in naboji
Zasežena puška in naboji FOTO: PU Novo mesto

Vozilo so mu zasegli, za kršitve cestno prometnih predpisov pa so izdali plačilni nalog. V nadaljevanju so ugotovili, da sta voznik in potnik v vozilu utrpela lažje telesne poškodbe, zato bodo zoper voznika podali tudi kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje, za kar je zagrožena denarna kazen oz. kazen zapora do enega leta.

Pri pregledu vozila so policisti vozniku zasegli še lovsko puško, ki jo je prevažal in šest nabojev. Zaradi nelegalne posesti orožja pa bodo zoper njega uvedli tudi prekrškovni postopek po določilih Zakona o orožju, so še sporočili iz novomeške policijske uprave.

voznik beg novo mesto
KOMENTARJI (23)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
txoxnxy
24. 09. 2025 12.02
+1
Neumorni varuhi državne meje .
ODGOVORI
1 0
brabusednet
24. 09. 2025 11.53
+3
Dokler bodo socijalne pomoči nedotakljive bo tako ali slabše.
ODGOVORI
3 0
Dunce
24. 09. 2025 11.47
+2
Izreden uspeh naše policije, tudi sodstvo bo naredilo svoje, velik prispevek v proračun. Amater, lovske puške so za otroke, tapravi deci z AK-47 ropotajo.
ODGOVORI
3 1
kanarinac
24. 09. 2025 11.44
+3
Dokler vožnja brez vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola ne bo kaznivo dejanje z zaporno kaznijo, se stanje na cestah ne bo nič izboljšalo. Zdaj, ko je zgrajen nov zapor, bi takšno ureditev lahko uvedli brez izgovorov.
ODGOVORI
3 0
medwd
24. 09. 2025 11.42
+3
Kje mi živimo???? Pijani modeli kradejo, tepejo in se vozijo s puško v avtu. Najbrž belega prahu niso našli, sigurno so ga pa imeli. Druga Švica ja.
ODGOVORI
3 0
a res1
24. 09. 2025 11.32
+5
Ko se bodo kazni trgale od socialke bo drugače. Če si pa zaposlen ti pa menda trgajo 30% od plače za kazni. Še kaj...
ODGOVORI
5 0
jutri_pa_res
24. 09. 2025 11.29
+5
Naši levaki tega ne bodo nikoli rešili. Zavrnejo vse predloge županov in prebivalcev, ki so blizu problematiki in valijo krivdo nanje...ko se menja oblast, upam da bodo prve spremembe zakonov namenjene temu...
ODGOVORI
6 1
Jezna Jasna
24. 09. 2025 11.26
-1
Domoljubci?
ODGOVORI
1 2
Morgoth
24. 09. 2025 11.28
+0
Migrantoglupci, to so tisti tvoji!
ODGOVORI
2 2
Jezna Jasna
24. 09. 2025 11.42
-1
Puškarji so tvoji. Paranoični desnuhi se oborožujete. Normalni nimamo orožja pod povštrom.
ODGOVORI
2 3
IKOSS
24. 09. 2025 12.00
+1
@Jezna Jasna Zakaj bi bila post potencialno nevarnega sredstva sama po sebi družbeno problematična? Od kje strah, ali odpor do tovrstnih sredstev pri nekaterih?
ODGOVORI
1 0
jutri_pa_res
24. 09. 2025 11.24
+2
Če nekoga na hrvaškem dobijo, da vinjen vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja (ker je bilo odvzeto), je na licu mesta aretiran in mu sledi najmanj mesec dni pripora, avto pa itak zaplenjen...Pri nas pa plačilni nalog in to socialcu, ki mu ne smejo od socialke ničesat trgati...Hahahaha...
ODGOVORI
2 0
niktalop
24. 09. 2025 11.17
+4
Plačilni nalog bo kršitelju prišel prav po opravljeni potrebi v latrini.
ODGOVORI
4 0
300 let do specialista
24. 09. 2025 11.17
+3
Plačilni nalog je verjetno že v peči.
ODGOVORI
3 0
300 let do specialista
24. 09. 2025 11.17
+4
Urugvajec?
ODGOVORI
4 0
ložjemož
24. 09. 2025 11.15
+4
Argentinci, mogoče???
ODGOVORI
4 0
odkrito in resnično
24. 09. 2025 11.15
+4
A je sploh vredno komentirati? Kdo drug kot zaščitena manjšina in bližnjega naselja, katerim je dovoljeno vse. Orožja, streliva kolikor želiš, nagrada v obliki socialne podpore za brezdelje in kriminal. V Ljubljani se pa smejijo in pravijo, da je vse pod nadzorom in da se problematika izboljšuje.
ODGOVORI
4 0
mario7
24. 09. 2025 11.11
+4
Izdali so mu plačilni nalog...😂🤣
ODGOVORI
4 0
jutri_pa_res
24. 09. 2025 10.57
+8
Plačilni nalog, hahahaha...si bo s tem nekaj obrisal...
ODGOVORI
8 0
travc
24. 09. 2025 10.51
+8
Le kdo so bili ?
ODGOVORI
8 0
G. Papež
24. 09. 2025 11.02
+4
Lovci?🤣🤣🤣
ODGOVORI
4 0
