Bežal pred policijo, izgubil nadzor, trčil v zid, zasegli so mu puško

22-letni voznik je vozil neregistrirani avtomobil znamke Citroen C3. V vozilu so bili poleg njega še trije potniki, so sporočili iz PU Novo mesto.
Policisti so opravil ogled kraja prometne nesreče. Pri tem so ugotovili, da je voznik vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola, saj je elektronski alkotest po uporabi pokazal da ima 0,56 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.
Vozilo so mu zasegli, za kršitve cestno prometnih predpisov pa so izdali plačilni nalog. V nadaljevanju so ugotovili, da sta voznik in potnik v vozilu utrpela lažje telesne poškodbe, zato bodo zoper voznika podali tudi kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje, za kar je zagrožena denarna kazen oz. kazen zapora do enega leta.
Pri pregledu vozila so policisti vozniku zasegli še lovsko puško, ki jo je prevažal in šest nabojev. Zaradi nelegalne posesti orožja pa bodo zoper njega uvedli tudi prekrškovni postopek po določilih Zakona o orožju, so še sporočili iz novomeške policijske uprave.
