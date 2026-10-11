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Bežal pred Policijo, nato se z avtom večkrat prevrnil s ceste

Brezovica, 11. 10. 2026 14.14 pred 16 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA Ne.M.
Policija

Okoli 1.30 ure zjutraj je na regionalni cesti med Vrhniko in Ljubljano voznik bežal pred policisti in pri tem ogrožal druge voznike, na koncu pa na Brezovici zapeljal s ceste. Avtomobil se je pri tem večkrat prevrnil. Voznik in dva potnika so bili lažje poškodovani, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.

Policisti so na regionalki v smeri od Drenovega Griča proti Brezovici ustavljali voznika osebnega vozila, ki pa kljub prižganim modrim lučem na policijskem vozilu ni ustavil, ampak je s pospešeno hitrostjo vozil proti Brezovici. Pri tem je po pojasnilih ljubljanske policijske uprave vozil nevarno in prehiteval druga vozila tudi preko neprekinjene črte.

Na Brezovici je nato v blagem ovinku zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste in trčil v robnik ter drog javne razsvetljave, nato pa se je avto zunaj ceste večkrat prevrnil. Pri tem so se voznik in dva preostala potnika v vozilu lažje telesno poškodovali.

Policisti so vozniku odredili strokovni pregled, nadaljujejo pa tudi z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje.

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