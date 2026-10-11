Bežal pred Policijo, nato se z avtom večkrat prevrnil s ceste

Policisti so na regionalki v smeri od Drenovega Griča proti Brezovici ustavljali voznika osebnega vozila, ki pa kljub prižganim modrim lučem na policijskem vozilu ni ustavil, ampak je s pospešeno hitrostjo vozil proti Brezovici. Pri tem je po pojasnilih ljubljanske policijske uprave vozil nevarno in prehiteval druga vozila tudi preko neprekinjene črte.

Na Brezovici je nato v blagem ovinku zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste in trčil v robnik ter drog javne razsvetljave, nato pa se je avto zunaj ceste večkrat prevrnil. Pri tem so se voznik in dva preostala potnika v vozilu lažje telesno poškodovali.

Policisti so vozniku odredili strokovni pregled, nadaljujejo pa tudi z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje.