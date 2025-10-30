Bežal, vozil v napačno smer in trčil v policijski avtomobil

Včeraj popoldan so policisti na območju Viča ustavljali voznika kombija, ki ni ustavil na znake Policije, ampak je s pospešeno hitrostjo nadaljeval in se, tako da je storil še več drugih nevarnih cestnoprometnih prekrškov, skušal izogniti kontroli. Med vožnjo je nepravilno prehiteval, vozil z neprilagojeno hitrostjo, zapeljal v rdečo luč ter vozil v nasprotno smer.

Ogrožal je tudi policista, saj je med vožnjo nenadno zavrl ter zapeljal vzvratno in trčil v vozilo policije za njim. Pri tem sta bila policista lažje poškodovana. V nadaljevanju je več policijskih patrulj voznika uspelo ustaviti. Med postopkom je bilo ugotovljeno, da voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v vozilu pa sta se nahajala potnica, kot tudi otrok, ki ju je voznik s svojim ravnanjem ogrožal. Policisti so mu vozilo zasegli, zoper voznika pa vodijo predkazenski postopek zaradi sumov kaznivih dejanj preprečitve uradnega dejanja, nevarne vožnje ter zanemarjanja mladoletne osebe. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo. Prav tako zoper njega vodijo postopek o prekrških.