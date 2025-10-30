Svetli način
Bežal, vozil v napačno smer in trčil v policijski avtomobil

Ljubljana , 30. 10. 2025 08.18 | Posodobljeno pred 33 minutami

A.K.
Policisti so na območju Viča poskušali ustaviti voznika kombija, ki je s pospešeno hitrostjo in vrsto prometnih prekrškov poskušal pobegniti. Med begom je ogrožal promet, zapeljal v rdečo luč in vozil v nasprotno smer. V nesreči je trčil v policijsko vozilo, pri čemer sta bila policista lažje poškodovana. Voznik nima vozniškega dovoljenja, v vozilu pa sta bila sopotnica in otrok, ki ju je ogrožal. Zoper voznika poteka predkazenski postopek zaradi več kaznivih dejanj.

Včeraj popoldan so policisti na območju Viča ustavljali voznika kombija, ki ni ustavil na znake Policije, ampak je s pospešeno hitrostjo nadaljeval in se, tako da je storil še več drugih nevarnih cestnoprometnih prekrškov, skušal izogniti kontroli. Med vožnjo je nepravilno prehiteval, vozil z neprilagojeno hitrostjo, zapeljal v rdečo luč ter vozil v nasprotno smer.  

Slovenska policija
Slovenska policija FOTO: Shutterstock

Ogrožal je tudi policista, saj je med vožnjo nenadno zavrl ter zapeljal vzvratno in trčil v vozilo policije za njim. Pri tem sta bila policista lažje poškodovana. V nadaljevanju je več policijskih patrulj voznika uspelo ustaviti. Med postopkom je bilo ugotovljeno, da voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v vozilu pa sta se nahajala potnica, kot tudi otrok, ki ju je voznik s svojim ravnanjem ogrožal. Policisti so mu vozilo zasegli, zoper voznika pa vodijo predkazenski postopek zaradi sumov kaznivih dejanj preprečitve uradnega dejanja, nevarne vožnje ter zanemarjanja mladoletne osebe. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo. Prav tako zoper njega vodijo postopek o prekrških.

KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jimi1
30. 10. 2025 08.55
+6
He,he... Pa so levaki trdili da nas njihova kultura BOGATI. Kdor je še v dvomih naj se preseli za kakšno leto na Dolenjsko pa mu bodo misli popolnoma urejene...
ODGOVORI
6 0
jablan
30. 10. 2025 09.03
Zivim na dolenjskem nobenega problema
ODGOVORI
0 0
kala 09
30. 10. 2025 08.54
+6
Kakšen predkazenski postopek,zapor 15 let po hitrem postopku,pa da vidimo naslednjega heroja,drugače ne bo nič drugače.
ODGOVORI
6 0
travc
30. 10. 2025 08.49
+3
In zakaj je bežal?
ODGOVORI
3 0
puspan
30. 10. 2025 08.48
+11
Če niste v stanju napisati, kje se je to zgodilo, je popolnoma jasno pri ciganih. In vi bi probleme uredili?!! MALO MORGEN.
ODGOVORI
11 0
Miha Bi
30. 10. 2025 08.45
+14
vsaka podobnost z romi je zgolj naključje
ODGOVORI
14 0
Ursooo
30. 10. 2025 08.49
+1
Šipec?
ODGOVORI
1 0
Artechh
30. 10. 2025 08.40
+12
Spet kaka zaščitena skupina?
ODGOVORI
12 0
