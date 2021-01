Bežal pred policisti, storil več prekrškov, na koncu pristal na strehi

Včeraj nekaj pred 21. uro so ljubljanski policisti v Fužinah ustavljali voznika osebnega vozila. Voznik ni ustavil na znake Policije in je z vožnjo nadaljeval v smeri centra Ljubljane ter storil več cestnoprometnih prekrškov. Na Ulici Nove Fužine je zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku zapeljal s ceste, trčil v robnik in elektro omarico, vozilo pa se je prevrnilo na streho.