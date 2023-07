Divjal po Mariboru: čez rdečo luč in omejitev po nasprotnem pasu

Policisti v Mariboru so včeraj naleteli na voznika osebnega vozila, ki je v križišču prevozil rdečo luč. Takoj za tem so ga poskušali ustaviti, a je bil njihov trud zaman. Na policijske znake, sireno in luči se namreč mladenič za volanom ni odzival. Nasprotno – med pobegom je storil še več cestnoprometnih prekrškov. Najprej je krepko pospešil čez dovoljeno hitrost, nato večkrat zapeljal na nasprotni pas, prav tako je še nekajkrat prevozil rdečo luč.

Na regionalni cesti, kjer bi moral peljati največ 80 km/h, je divjal s 154 km/h. Neprestano je nadaljeval z nepravilnim prehitevanjem in ogrožal ostale udeležence v prometu, so nadaljevali na Policiji.

Mariborski policisti so ga uspeli ustaviti šele na območju Dobrenja. Med postopkom pa so ugotovili, da 26-letnik sploh nima vozniškega dovoljenja. Zaradi izredno nevarne in predrzne vožnje so zoper njega podali kazensko ovadbo, ostal pa je tudi brez vozila. V preteklosti so ga sicer zaradi neodgovorne vožnje že večkrat ustavili.