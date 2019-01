Bežal pred policisti in povzročil prometno nesrečo

V petek, 11. januarja, okrog 12. ure so policisti na Ljubljanski ulici v Novem mestu ustavljali voznika osebnega avtomobila Volkswagen golf. Kršitelj znakov policistov ni upošteval in je vožnjo s pospešeno hitrostjo nadaljeval proti krožišču. Vanj je zapeljal po nasprotnem prometnem pasu, nadaljeval z nevarno vožnjo in nepravilno prehiteval.

Policisti so kršitelja ves čas ustavljali s svetlobnimi in zvočnimi signali. V okolici Novega mesta je voznik v nepreglednem ovinku izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. Ko je ponovno zapeljal na cestišče, je zaradi izsiljevanja trčil v policijsko vozilo. V nesreči so se lažje poškodovali policist, povzročitelj nesreče in potnica v njegovem avtomobilu.

Zoper 29-letnika, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja in je vozil neregistriran ter nezavarovan avtomobil, so policisti ovadili zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu, izdali pa so mu tudi plačilni nalog.