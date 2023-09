Bežal pred policisti in z revolverjem streljal na njih

Zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve lahke telesne poškodbe so policisti iz Murske Sobote izsledili osumljenca, a se ta ni predal tako zlahka. Ko jih je zagledal v centru mesta, je skušal zbežati, hkrati je potegnil revolver, enkrat ustrelil v zrak in dvakrat sprožil proti policistom. Policisti so osumljenca prijeli, uporabili prisilna sredstva in ga obvladali ter mu odvzeli prostost.

Po povzročitvi lahke telesne poškodbe se je 31-letni osumljenec podal na beg. A ne za dolgo, tesno za petami so mu namreč sledili policisti in ga tudi našli v centru Murske Sobote. Osumljenec je sicer skušal zbežati in hkrati potegnil revolver, enkrat ustrelil v zrak in dvakrat proti policistom. icon-expand Slovenska policija FOTO: Aljoša Kravanja Policisti so osumljenca uspešno obvladali, prijeli in mu odvzeli prostost. Za revolver se je kasneje izkazalo, da gre za imitacijo orožja, osumljenec pa je bil po zdravniškem pregledu prisilno hospitaliziran. Zoper 31-letnega osumljenca bo podana kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi in kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe.