Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Bežal pred policisti, kazen ga čaka tako v Sloveniji kot v Italiji

Nova Gorica, 22. 12. 2025 14.59 pred 1 uro 1 min branja 8

Avtor:
D.L.
policija, splošna-6

Beg romunskega voznika kombija, ki so ga slovenski policisti poskušali ustaviti pri Vrtojbi, se je končal šele v bližini Palmanove. Voznik je namreč pobegnil čez mejo v Italijo, policisti pa za njim, pridružili so se jim italijanski kolegi. Ti so ga po dobrih 20 minutah vožnje tudi ustavili.

Slovenska policija
Slovenska policija
FOTO: Shutterstock

Novogoriški prometni policisti so v petek zjutraj čez mejo v Italijo zasledovali romunskega voznika kombija s pripeto prikolico, ki na njihove znake ni želel ustaviti, je sporočil predstavnik tamkajšnje policijske uprave Dean Božnik.

Policisti so voznika najprej ustavljali na vrtojbenski obvoznici, a je kljub sireni in modrim lučem pospešil in odpeljal dalje. Vožnjo je nadaljeval proti Mirnu, vmes so ga policisti še večkrat poskusili ustaviti. Pri Mirnu je nato čez nekdanji mejni prehod zapeljal v sosednjo Italijo.

Novogoriški policisti so na podlagi sporazuma o čezmejnem policijskem sodelovanju zapeljali za njim, o zasledovanju pa so obvestili tudi italijanske varnostne organe. Po dobrih dvajsetih minutah vožnje na območju sosednje Italije so pobeglega voznika v bližini Palmanove uspešno ustavili italijanski prometni policisti.

Izkazalo se je, da za volanom kombija sedi 33-letni državljan Romunije, v vozilu pa je še pet sopotnikov, prav tako romunskih državljanov.

Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica bodo zoper voznika izvedli ustrezen prekrškovni postopek zaradi več kršitev prometnih predpisov. Prav tako bodo zoper voznika ukrepali italijanski varnostni organi zaradi kršitev, storjenih na območju Italije.

voznik policija beg

Med primopredajo 30 kilogramov kokaina prijeli dve osebi

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Watcherman
22. 12. 2025 16.40
Za vas očitno normalno,ker je bežal phahahahaha.Lp
Odgovori
-1
0 1
Emtisunce
22. 12. 2025 16.33
Se bo včlanil med Golobove ptičarje in bo takoj vsega oproščen.
Odgovori
-4
0 4
NeXadileC
22. 12. 2025 16.23
Od kdaj čezmejno sporazum krije zasledovanja do Palmanove. Potemtakem njihovi pol lahko zasledujejo do Postojne?
Odgovori
-3
0 3
niktalop
22. 12. 2025 16.36
Ja, lahko.
Odgovori
+3
3 0
oježeš
22. 12. 2025 16.47
Pravilno, dogovor je dogovor, pomembno je da se kršitelja ustavi. Zakaj pa ne, saj ne gredo naši k Italijanom ali obratno delati neumnosti. Sam ne vidim nič spornega.
Odgovori
+1
1 0
Dragica Cegler
22. 12. 2025 16.06
Za tole romunsko sodrgo se zahvalite kar Bruslju.
Odgovori
+12
12 0
Rožle Patriot
22. 12. 2025 16.06
Kaj pa lažete !? ... V Sloveniji ga čisto nič ne čaka .. !
Odgovori
+2
5 3
profi1.
22. 12. 2025 16.22
in zakjaj misliš da ne ? tudi za njega veljajo predpisi .in kazni ker jih ni upošteval .
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
Portal
Zakaj se otrok z mamo vede drugače kot z očetom?
William in George nadaljujeta Dianino tradicijo
William in George nadaljujeta Dianino tradicijo
Biti kul ima ceno: kako potrošniška kultura oblikuje mladostnike
Biti kul ima ceno: kako potrošniška kultura oblikuje mladostnike
Ugrabljena kot otrok, najdena po 42 letih
Ugrabljena kot otrok, najdena po 42 letih
zadovoljna
Portal
Shujšal je za 77 kg, zdaj skrbi za svoje zdravje
Dnevni horoskop: Ribe ostajajo pozitivne, škorpijoni zaupajo sebi
Dnevni horoskop: Ribe ostajajo pozitivne, škorpijoni zaupajo sebi
Najlepši plašč letošnje zime na ulicah Zagreba
Najlepši plašč letošnje zime na ulicah Zagreba
25 prazničnih vprašanj z Ondino Kerec
25 prazničnih vprašanj z Ondino Kerec
vizita
Portal
To uničuje vaše zdravje
7 živil, ki imajo več beljakovin kot jajce
7 živil, ki imajo več beljakovin kot jajce
Telesni simptomi anksioznosti, ki jih pogosto zamenjate za bolezen
Telesni simptomi anksioznosti, ki jih pogosto zamenjate za bolezen
Znaki in simptomi, ki kažejo, da vaš stres ruši hormone
Znaki in simptomi, ki kažejo, da vaš stres ruši hormone
cekin
Portal
Tri stvari, ki jih lahko danes naredite za nižje račune za energijo
Kam z denarjem v 2026?
Kam z denarjem v 2026?
Znaki toksičnega odnosa z denarjem: Kaj storiti?
Znaki toksičnega odnosa z denarjem: Kaj storiti?
Cena zlata do novega rekorda
Cena zlata do novega rekorda
moskisvet
Portal
En objem je spremenil vse
Funkcija start-stop: ali res prihrani gorivo?
Funkcija start-stop: ali res prihrani gorivo?
Neverjetno odkritje pretreslo znanost
Neverjetno odkritje pretreslo znanost
Ali boste čez 10 let umrli? Odgovor skriva krvni test
Ali boste čez 10 let umrli? Odgovor skriva krvni test
dominvrt
Portal
S tem bodo letošnji prazniki resnično nekaj posebnega
Nevaren trik, ki naredi več škode kot koristi
Nevaren trik, ki naredi več škode kot koristi
Kako tatovi vedo, kdaj ste odsotni
Kako tatovi vedo, kdaj ste odsotni
Sneg za zalivanje rastlin: da ali ne?
Sneg za zalivanje rastlin: da ali ne?
okusno
Portal
Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled
Božična večerja: 5 hitrih jedi za gostitelje, ki nimajo časa
Božična večerja: 5 hitrih jedi za gostitelje, ki nimajo časa
Odlična juha, ki se je nikoli ne boste naveličali
Odlična juha, ki se je nikoli ne boste naveličali
Tako boste pripravili najboljše testo za potico
Tako boste pripravili najboljše testo za potico
voyo
Portal
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
Sandokan
Sandokan
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425