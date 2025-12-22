Bežal pred policisti, kazen ga čaka tako v Sloveniji kot v Italiji

Novogoriški prometni policisti so v petek zjutraj čez mejo v Italijo zasledovali romunskega voznika kombija s pripeto prikolico, ki na njihove znake ni želel ustaviti, je sporočil predstavnik tamkajšnje policijske uprave Dean Božnik.

Policisti so voznika najprej ustavljali na vrtojbenski obvoznici, a je kljub sireni in modrim lučem pospešil in odpeljal dalje. Vožnjo je nadaljeval proti Mirnu, vmes so ga policisti še večkrat poskusili ustaviti. Pri Mirnu je nato čez nekdanji mejni prehod zapeljal v sosednjo Italijo.

Novogoriški policisti so na podlagi sporazuma o čezmejnem policijskem sodelovanju zapeljali za njim, o zasledovanju pa so obvestili tudi italijanske varnostne organe. Po dobrih dvajsetih minutah vožnje na območju sosednje Italije so pobeglega voznika v bližini Palmanove uspešno ustavili italijanski prometni policisti.

Izkazalo se je, da za volanom kombija sedi 33-letni državljan Romunije, v vozilu pa je še pet sopotnikov, prav tako romunskih državljanov.

Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica bodo zoper voznika izvedli ustrezen prekrškovni postopek zaradi več kršitev prometnih predpisov. Prav tako bodo zoper voznika ukrepali italijanski varnostni organi zaradi kršitev, storjenih na območju Italije.