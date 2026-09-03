Bežal pred policisti, nato so ga našli v gorečem avtomobilu

S PU Maribor so sporočili, da so bili zvečer obveščeni o več kršitvah voznika osebnega avtomobila v središču Maribora. Nekaj časa pozneje so ga izsledili na območju Tezna in se z vozilom zapeljali za njim, vendar ga zaradi njegove visoke hitrosti niso uspeli ustaviti.
Kmalu zatem so policisti na Pobrežju opazili isto vozilo, ki je gorelo. Voznika so umaknili iz avtomobila in pomagali omejiti požar. Po prvih ugotovitvah je voznik pred tem trčil v ograjo objekta, pri čemer se je huje poškodoval.
Policisti so ugotovili tudi, da je voznik vozil v času veljavnega ukrepa prepovedi vožnje v Sloveniji. Preizkus alkoholiziranosti pa je pokazal 0,14 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka.
Zaradi različnih ugotovljenih kršitev so mu policisti izdali plačilni nalog.
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