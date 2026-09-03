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Črna kronika

Bežal pred policisti, nato so ga našli v gorečem avtomobilu

Maribor, 03. 09. 2026 12.05 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
L.M.
Goreč avto

Policisti so v Mariboru obravnavali voznika, ki je v središču mesta kršil več prometnih predpisov, nato pa pobegnil. Nekaj časa pozneje so opazili njegovo vozilo v plamenih. Voznik se je v nesreči huje poškodoval. Ugotovili so, da ima trenutno veljavno prepoved vožnje v državi, preizkus alkoholiziranosti pa je pokazal prisotnost alkohola.

S PU Maribor so sporočili, da so bili zvečer obveščeni o več kršitvah voznika osebnega avtomobila v središču Maribora. Nekaj časa pozneje so ga izsledili na območju Tezna in se z vozilom zapeljali za njim, vendar ga zaradi njegove visoke hitrosti niso uspeli ustaviti.

Kmalu zatem so policisti na Pobrežju opazili isto vozilo, ki je gorelo. Voznika so umaknili iz avtomobila in pomagali omejiti požar. Po prvih ugotovitvah je voznik pred tem trčil v ograjo objekta, pri čemer se je huje poškodoval.

Alkotest
Alkotest
FOTO: Policija

Policisti so ugotovili tudi, da je voznik vozil v času veljavnega ukrepa prepovedi vožnje v Sloveniji. Preizkus alkoholiziranosti pa je pokazal 0,14 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka.

Zaradi različnih ugotovljenih kršitev so mu policisti izdali plačilni nalog.

Maribor policija prometna nesreča prepoved vožnje beg

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KOMENTARJI3

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?iro123
03. 09. 2026 13.07
Zakaj so ga odstranili iz vozila, pustili bi ga not pa nebi imeli nobenega dela, samo v luknjo bi ga dali kar bi ostalo od njega.
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+2
3 1
emilzapata
03. 09. 2026 12.39
torej ni naše gore list, sicer pa je podobnih slovenskih modelov polno okrog nas, tudi jaz sem imel že opravka z mekaterimi, ki so vedno na "nujni" vožnji
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+9
9 0
Robi333
03. 09. 2026 12.37
To bi morali kaznovati enako kot poskus umora
Odgovori
+6
8 2
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