Bežal pred policisti, nato ustavil na klancu, vozilo pa vzvratno trčilo v policijsko

Novomeški policisti so v torek popoldan ustavljali voznika osebnega vozila italijanskih registrskih oznak, ki pa znakov policistov ni upošteval. Z veliko hitrostjo in nevarnim prehitevanjem je nadaljeval z vožnjo proti Metliki in Drašičem, kjer je vozilo ustavil in peš pobegnil. Vendar pa pred tem vozila ni zavaroval z ročno zavoro, zaradi česar se je začelo to premikati po klancu navzdol in trčilo v službeno vozilo Policije. Policisti so ugotovili, da je državljan Gruzije v vozilu tihotapil šest državljanov Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo.