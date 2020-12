Bežal pred policisti, storil osem prekrškov in ostal brez vozila

Mariborski prometni policisti so včeraj ob 14.40 na mariborski južni obvoznici ustavljali voznika neregistriranega osebnega avtomobila znamke Honda, z nameščenima registrskima tablicama, ki niso pripadala vozilu. 26-letni voznik je v glavnem križišču v Spodnjih Hočah nato prevozil rdečo luč na semaforju in nadaljeval vožnjo proti Mariboru.

Policisti so voznika ves čas ustavljali z modro lučjo in sireno policijskega službenega vozila, vendar voznik na predpisane znake ni ustavil, so zapisali mariborski policisti v sporočilu za javnost. "Med svojo divjo vožnjo je storil kar osem prekrškov cestno prometnih predpisov. Tako je med vožnjo skozi krožno križišče, pri večjih prodajalnah ob Tržaški cesti v Mariboru, trčil v robnik pločnika in si na vozilu poškodoval pnevmatiko v takšni meri, da z vožnjo ni mogel nadaljevati."

Policisti so v postopku ugotovili, da je 26-letnik vozil brez vozniškega dovoljenja, zaradi česar so mu avtomobil zasegli in izdali plačilni nalog za strojene prekrške s skupaj izrečeno globo 2.790 evrov. O zasegu vozila in višini globe

za prekršek vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja pa bo odločalo okrajno sodišče v Mariboru.