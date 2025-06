Bežal, trčil v policiste, tekel pod vplivom drog: ustavil ga je stebriček

V petek popoldne je 30-letni voznik ob 19-letnem sopotniku pobegnil ajdovskim policistom, ki so ga poskušali ustaviti. Med nevarno vožnjo je večkrat ogrožal pešce in preostale voznike, saj je vozil prehitro in po nasprotnem pasu.

"Tudi v nadaljevanju se kljub večkratnim pozivom k ustavitvi pobegli voznik avtomobila na znake policistov več policijskih patrulj z območja PU Nova Gorica ni odzval (ustavljali so ga z modro svetilko in kratkimi zvočnimi znaki s sireno)," so sporočili policisti.

V Ajdovščini je pri vzvratni vožnji v bližini bencinskega servisa trčil v policijski avto in znova pobegnil. Poškodovanih ni bilo.