Povzročila nesrečo in peš pobegnila pred policisti

Policisti so v nedeljo, okoli 8.30, na ljubljanski južni obvoznici posneli voznika osebnega vozila znamke Audi, ki je vozil preko 200 km/h. Vozilo, ki je imelo nameščene madžarske registrske tablice, je vožnjo nadaljevalo proti Primorski, nato pa je voznik zavil na izvoz Vrhnika. Na znake modrih luči voznik ob izvozu z avtoceste ni ustavil, ampak je vožnjo nadaljeval proti Logatcu, kjer je v semaforiziranem križišču zapeljal v rdečo luč in trčil v vozilo, ki je pravilno pripeljalo v križišče.

Kot so sporočili s PU Ljubljana, je po trčenju vozilo znamke Audi nevozno obstalo na pločniku, voznik in njegov sopotnik pa sta s kraja zbežala vsak v svojo smer. V nesreči se je voznik drugega udeleženega vozila lažje poškodoval.

Policisti so posredovali tudi opis obeh pobeglih. Vozilo je vozil moški, star okoli 20 let, črnih las in oblečen v temne hlače in bele športne copate. Sovoznik pa je bil moški, star okoli 20 let, suhe postave, črnih las, oblečen v rdečo puhovko, modre jeans hlače in črno bele športne copate.

Kot so še sporočili policisti, izvor vozila, ki je imel nameščene madžarske registrske tablice, še ugotavljajo, prav tako še vedno zbirajo obvestila za izsleditev dveh moških, ki sta zbežala s kraja. "Po do sedaj znanih podatkih so policisti zaznali sum storitve kaznivih dejanj nevarne vožnje v cestnem prometu in zapustitev poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči. Po vseh zbranih obvestilih bo o ugotovitvah obveščeno pristojno državno tožilstvo," so še dodali.