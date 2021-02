Bežala pred policisti: Pri sebi sta imela pištolo in kokain

Policista sta avto zasledovala, se mu približala in ga pričela ustavljati, da bi legitimirala voznika. Ob pristopu policistov do vozila je voznik nenadoma speljal, policista pa sta se nemudoma odpeljala za njim in ga pričela znova ustavljati s signalnimi lučmi in zvokom.

Po informacijah PU Ljubljana je voznik z agresivno vožnjo nadaljeval čez naselje Vodice, pri tem zapeljal čez rdečo luč, nevarno prehiteval, vozil prehitro in tako ogrožal ostale udeležence v prometu. Na koncu naselja je voznik izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal na zelenico stanovanjske hiše ter trčil v betonsko ograjo.

Ob nesreči je sopotnik zbežal iz vozila, voznik pa je čez zelenice stanovanjskih hiš nadaljeval z divjo vožnjo proti Mostam. Policisti so zapeljali za njim in ga prijeli v Mostah pri Komendi, kjer je bil voznik zaradi gneče na cesti prisiljen ustaviti. Tudi tukaj je poskušal zbežati s kraja, toda tokrat mu ni uspelo. Ob pregledu voznika in vozila so policisti odkrili pištolo z več naboji kalibra devetih milimetrov. Sopotnika, ki je prehodno zbežal iz vozila, je eden od policistov dohitel in ga v bližini tudi prijel. Pri sopotniku pa je bilo najdeno hladno orožje, in sicer kovinski bokser. Med begom je sopotnik odvrgel vrečko, v kateri je bil kilogram kokaina.

Kriminalisti PU Ljubljana so zoper oba osumljenca odredili pridržanje, zasegli osebno vozilo in opravili hišni preiskavi. 21-letni voznik osebnega vozila in 20-letni sopotnik sta osumljena kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Voznik pa je osumljen tudi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu. Glede nedovoljene posesti orožja pri obeh osumljenih kriminalisti še zbirajo obvestila in po vseh znanih okoliščinah bodo izvedli ustrezen ukrep. Osumljena sta bila privedena k preiskovalnemu sodniku, ki je za oba odredil pripor.