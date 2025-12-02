Bežala pred policisti, ustavljali so jo s stingerjem, trčila v njihov avto

Policisti so 36-letnico, doma iz okolice Kopra, ustavili v Selcah. Medtem ko so policisti preverjali njene podatke - ti so bili lažni - je voznica nenadoma spravila vozilo v pogon in s kraja odpeljala v smeri proti Ilirski Bistrici.

Policisti so jo poskušali večkrat ponovno ustaviti, vendar znakov policistov ni upoštevala in je z vožnjo nadaljevala naprej, so sporočili iz PU Koper. "Ker na znake policistov ni ustavila, so policisti v naselju Dolnja Bitnja uporabili sredstvo za prisilno ustavljanje motornih vozil - stinger, čez katerega je zapeljala in nato z hitrostjo 50 kilometrov na uro z izpraznjenimi pnevmatikami peljala naprej v smeri Ilirske Bistrice, kjer je zapeljala na parkirišče bencinskega servisa in vozilo ustavila."

Takrat so se za njo ustavili policisti, ki so želeli pristopiti k njej, vendar je zapeljala vzvratno in trčila v službeno vozilo policije. Policisti so nato uporabili prisilna sredstva, jo zbravili iz vozila in jo obvladali. V postopku so ugotovili, da 36-letnica nima vozniškega dovoljenja, zato so ji vozilo zasegli.

Zaradi suma storitve kaznivih dejanj Nevarne vožnje v cestnem prometu Kazenskega zakonika in Preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebiso policisti voznici odvzeli prostost in jo bodo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku na OS Koper.