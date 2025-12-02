Svetli način
Črna kronika

Bežala pred policisti, ustavljali so jo s stingerjem, trčila v njihov avto

Pivka, 02. 12. 2025 12.27 | Posodobljeno pred 47 minutami

Na cesti med Ribnico in Pivko so policisti zaustavili voznico avtomobila, ki je vozila nezanesljivo in večkrat zapeljala na nasprotno stran vozišča. Voznica je najprej policistom navedla lažne podatke, nato pa nenadoma odpeljala. Policisti so jo nato poskušali zaustaviti, celo s stingerjem. A drame še ni bilo konec ...

Policija
Policija FOTO: Shutterstock

Policisti so 36-letnico, doma iz okolice Kopra, ustavili v Selcah. Medtem ko so policisti preverjali njene podatke - ti so bili lažni - je voznica nenadoma spravila vozilo v pogon in s kraja odpeljala v smeri proti Ilirski Bistrici.

Policisti so jo poskušali večkrat ponovno ustaviti, vendar znakov policistov ni upoštevala in je z vožnjo nadaljevala naprej, so sporočili iz PU Koper. "Ker na znake policistov ni ustavila, so policisti v naselju Dolnja Bitnja uporabili sredstvo za prisilno ustavljanje motornih vozil - stinger, čez katerega je zapeljala in nato z hitrostjo 50 kilometrov na uro z izpraznjenimi pnevmatikami peljala naprej v smeri Ilirske Bistrice, kjer je zapeljala na parkirišče bencinskega servisa in vozilo ustavila." 

Takrat so se za njo ustavili policisti, ki so želeli pristopiti k njej, vendar je zapeljala vzvratno in trčila v službeno vozilo policije. Policisti so nato uporabili prisilna sredstva, jo zbravili iz vozila in jo obvladali. V postopku so ugotovili, da 36-letnica nima vozniškega dovoljenja, zato so ji vozilo zasegli.

Zaradi suma storitve kaznivih dejanj Nevarne vožnje v cestnem prometu Kazenskega zakonika in Preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebiso policisti voznici odvzeli prostost in jo bodo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku na OS Koper.

KOMENTARJI (32)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rde?a pesa in hren
02. 12. 2025 13.15
Naši policaji se bodo morali iti v ameriko učit kako se ustavlja vozilo. Ali pa si pogledat par dokumentarcev...
ODGOVORI
0 0
fizelj2
02. 12. 2025 13.15
Nora babaa 🤭
ODGOVORI
0 0
2fast4
02. 12. 2025 13.15
+1
lepo bo plačevala...
ODGOVORI
1 0
oježeš
02. 12. 2025 13.13
Če vpišeš 'zbraviti' v Google, vrže ven en kup podatkov glede prehlada in odprave tega. S bodo pa morali policisti navaditi, ko ustavijo avto, morajo vzeti ključe za zagon motorja. To bo lažje in ceneje, kot pa potem se poditi za vozniki in jih loviti, pa še manj ogrožanja ostalih na cesti. Pa ljudje protestirali kolikor želijo, ampak najmanj težav bi ali bodo imeli.
ODGOVORI
0 0
Človek2024
02. 12. 2025 13.12
+1
In potem jo bo sodnik spustil na prostost. In čez dve uri bo povozila skupino otrok in jo bodo spet zaprli in potem jo bo sodnik SPET spustil na prostost.
ODGOVORI
1 0
bb5a
02. 12. 2025 13.10
Najbl sem začuden, da nikjer nič ne piše da je bla pijana al pa zadeta... tko bi še nekak razumu kaj je pol delala... tko pa trezna, pa očitno nora kot noč... kaj vse to voz po naših cestah...
ODGOVORI
0 0
Gutenberg
02. 12. 2025 13.14
Tudi ne piše, da je državljanka Slovenije.
ODGOVORI
0 0
123soba
02. 12. 2025 13.10
+0
Ja teh drogerašev je kolikor hočeš. Policaji pa so običajno po postajah.....
ODGOVORI
1 1
bohinj je zakon
02. 12. 2025 13.07
+1
Samo državljanka je. Vse je ok.
ODGOVORI
1 0
Jožajoža
02. 12. 2025 13.05
-2
Ta ne bo rabila pristopne izjave za sprejem v sekto sds.tam so taki,take zaželeni
ODGOVORI
5 7
ZLATKO JAKLIN
02. 12. 2025 13.04
+8
"Policisti so nato uporabili prisilna sredstva, jo zbravili iz vozila in jo obvladali." Ali kdaj preberete za seboj kaj napišete?
ODGOVORI
8 0
Spijuniro Golubiro
02. 12. 2025 13.04
Ne bom več poslušu Bili Ajliš
ODGOVORI
0 0
Laki je malo nervozan
02. 12. 2025 13.01
+7
V takem primeru, bi morali policisti s svojim vozilom voznika zrinit s ceste v jarek, kot delajo v ZDA ob pogoju, da je bult v vozilu, ki beži sam.Ne da ga lovijo 130km in ogroža vse ostale v prometu.
ODGOVORI
7 0
EntityOne
02. 12. 2025 13.09
Ti dam prav. Ko človek pomisli koliko dodatnih smrtnih žrtev se lahko na ta način prepreči, ti dam prav. Samo za zakonodajo bi bilo potrebno spremeniti.
ODGOVORI
0 0
metallica-one
02. 12. 2025 13.11
Pit manever v Sloveniji žal ni dovoljen.
ODGOVORI
0 0
Oliguma
02. 12. 2025 13.01
+5
A kdo te članke še enkrat prebere preden objavi..skoraj, da ne piše, da so jo zadavili, ko so jo spravljali iz vozila.
ODGOVORI
5 0
mijavci
02. 12. 2025 12.57
+7
A se Hot piše?
ODGOVORI
7 0
DirtySanchez
02. 12. 2025 12.54
+14
Slovničnih napak v članku pa ogromno.
ODGOVORI
14 0
St. Gallen
02. 12. 2025 13.00
+4
Saj ves kdo pise :-)
ODGOVORI
4 0
GhostWithAxe
02. 12. 2025 12.51
+6
Policija bi morala imet pooblastila da nevarno vozilo ki izredno ogroza druge ljudi v prometu takoj z lastnim vozilom izrine s ceste. Se posebej ce vedo da v vozilu ni nikogar razen voznika. Zakaj se dopusca rizik da s prazniki pnevmatikami nori v nasprotni promet? Ka ce binpocila v nasproti vozeco druzino s stirimi otroci?
ODGOVORI
7 1
bluesky83
02. 12. 2025 13.08
Ja ker manever "izrinjenja" pri 100kmh pa ni nevaren za vse udelezence. Raje jo v prvi fazi ne ujeti in to narediti pametneje. Potem pa seveda na strani sodne strani dejanje primerno obsoditi.
ODGOVORI
0 0
