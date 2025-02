Bežali po Mariboru in trčili v policijski avto, policisti uporabili prisilna sredstva

Mariborski policisti so se odzvali na klic, da si sumljive osebe na parkirišču ogledujejo parkirana vozila. Ker je obstajal sum storitve kaznivega dejanja, so njihovo vozilo izsledili na cesti in ga pričeli ustavljati. Voznik je peljal dalje in celo z avtomobilom trčil v policijsko vozilo, naposled pa le ustavil. Ker on in njegovi sopotniki niso upoštevali ukazov policistov, so ti zoper njih uporabili prisilna sredstva. Pridržali niso nikogar, si je pa voznik prislužil plačilni nalog in sodnika za prekrške.