Bilanca torkovih nesreč na smučišču: poškodba roke, noge, udarec v hrbet

Čas šolskih počitnic številni izkoristijo tudi za šport na belih strminah, a nesreča nikoli ne počiva. Kot so sporočili s PU Kranj, so gorenjski policisti samo včeraj obravnavali štiri nesreče na smučiščih. V vseh pa so bili udeleženi mlajši smučarji in deskarji.

V prvi nesreči sta se poškodovali smučarki na vlečnici s sidri. Ena je zdrsnila z vlečnice in zadela drugo smučarko za seboj. V drugi nesreči je mlajši deskar izgubil ravnotežje in padel. Ko se je poskušal ujeti, si je poškodoval roko. V dveh drugih ločenih nesrečah si je mlajša smučarka pri padcu poškodovala nogo, mlajši deskar pa je dobil udarec v hrbet.

Policisti v luči včerajšnjih nesreč na smučiščih opozarjajo ljubitelje belih strmin, naj smučajo tako, da ne ogrožajo sebe in drugih. "Predvsem so pomembni hitrost, pravilno ustavljanje, zavoji, zaščitna oprema, pravilno prehitevanje in izbira proge glede na znanje, psihofizično zmožnost, utrujenost, opremo in razmere na smučišču. Smučanje je lep in varen šport, če se le držimo pravil," poudarjajo.