Blagajničarka pregnala tatu, ki je nato oropal drugo trgovino

S PU Ljubljana so sporočili, da je v sredo zvečer v trgovino na območju Fužin vstopil neznanec, ki je opazoval blagajničarko in ji iz blagajne poskušal odtujiti gotovino. Blagajničarka je tatvino preprečila, neznanec pa je s kraja zbežal. Nekaj minut kasneje je v drugo trgovino na istem območju prav tako vstopil neznanec, ki pa je z nožem v roki od prodajalke zahteval denar. Ko mu ga ni izročila, ga je iz blagajne vzel sam in s kraja zbežal. Z dejanjem je povzročil za nekaj sto evrov materialne škode. V dogodkih ni bil nihče poškodovan.

Policija je posredovala opis storilca: Visok je med 180 in 185 centimetri, ima bradico, oblečen je bil v zeleno jakno.

Policisti zbirajo obvestila za izsleditev neznanca in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo, so še sporočili s PU Ljubljana.