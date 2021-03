Blago prevažal brez enega kolesa na tovornjaku

Voznik priklopnega vozila je prevažal nevarno blago. Potem ko so ga med nadzorom prometa v Velenju ustavili policisti Postaje prometne policije Celje, so ugotovili, da njegovemu tovornjaku manjka eno od koles. Nemudoma so ga izločili iz prometa. Voznika in njegovega delodajalca čaka več tisoč evrov kazni.

Policisti Postaje prometne policije Celje so včeraj dopoldne pri nadzoru in kontroli cestnega prometa na Šaleški cesti v Velenju ustavili voznika skupine vozil v sestavi vlečnega in priklopnega vozila, ki je prevažal nevarno blago po določilih Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga, so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje. Priklopno vozilo brez enega kolesa FOTO: Pu Celje Pri kontroli so ugotovili, da je voznik vozil, čeprav priklopno vozilo ni imelo brezhibnih predpisanih delov. Manjkalo mu je eno od treh koles na desni strani. Priklopno vozilo so celjski prometni policisti zato nemudoma izločili iz prometa, ob tem pa zoper voznika in samostojnega podjetnika, za katerega je vozil, izpisali prekrškovni postopek. "Neodgovorno ravnanje ju bo stalo več tisoč evrov," so dejali s PU Celje. Priklopno vozilo brez kolesa FOTO: Pu Celje