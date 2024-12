Blaž Kadivec in Kovač ne priznavata krivde za umor Danijela Božića

Predlagal je tudi izločitev video posnetkov nadzorne kamere na bencinskem servisu Petrolu Naklo, saj je prepričan, da jih je policija pridobila nezakonito, in video posnetkov družbe Dars. Meni, da bi moralo sodišče izločiti tudi zaslišanja glavnega skesanca v zadevi slovenske celice Kavaškega klana Darka Nevzatovića. Sodišču je predlagal še, da o zahtevah za izločitev dokazov odloči pred začetkom glavne obravnave.

Predlagal je tudi izločitev GPS podatkov iz najetih vozil, ki naj bi jih obtoženi domnevno uporabili pri umoru in poskusu umora. Meni, da je podjetje za izposojo vozil Navis Mobil pridobivalo in shranjevalo GPS podatke brez soglasja najemnikov. Tudi če bi podatke zbirali zakonito, bi morali biti ti po slovenski zakonodaji shranjeni za najkrajši možen čas, nato pa zbrisani, vendar so bili v tem primeru shranjeni dlje časa, navaja Šošić.

Šošić je med drugim predlagal izločitev vse komunikacije s platforme za tajno komuniciranje Sky ECC, ki so jo pridobili francoski organi pregona. Pri tem je navajal, da je šlo za neselektivno zbiranje komunikacije. Opozoril je še, da so bile pri pridobivanju teh dokazov storjene takšne kršitve, da podatkov po slovenski zakonodaji ni mogoče uporabiti.

Blaž Kadivec in njegov zagovornik Miha Šošić sta na današnjem naroku podala predloge za izločitev nekaterih dokazov.

Njegovim predlogom za izločitev dokazov se je pridružila tudi Kovačeva zagovornica Martina Žaucer Hrovatin.

Državna tožilka Mateja Gončin je v izjavi za medije po koncu obravnave izrazila prepričanje, da sodišče ne bo izločilo komunikacije iz platforme Sky ECC in ostalih dokazov. "Sky dokumentacija je po naši oceni zakonita, odredbe je izdal francoski preiskovalni sodnik na podlagi francoske zakonodaje, tako da po naši oceni za to ni nobenega razloga, niti ni nobenega dvoma v zakonitost teh dokazov," je pojasnila.

Dodala je, da gre pri komunikaciji za konkretne pogovore in dogovarjanja obdolžencev o izvršenih kaznivih dejanjih, torej o načinu izvršitve ter o samem umoru.

Tožilstvo se lahko do predlogov obrambe za izločitev dokazov pisno opredeli do 24. decembra. Predsednica senata Klavdija Bercieri je glede na vložene obsežne predloge za izločitev dokazov preklicala več glavnih obravnav v decembru.

Umora 35-letnega Božića in poskusa umora Tešanovića ter pomoči pri teh dejanjih je obtoženih še več drugih. Marco Skerbec in Savo Čošović sta po pisanju Dnevnika za slovensko pravosodje nedosegljiva, prav tako pa naj bi bil nedosegljiv tudi Semir Hajdarpašić. Obtoženi Bojan Stanojević na predobravnavnem naroku konec novembra ni bil prisoten, šteje pa se, da krivde po obtožbi ne priznava.

Glavni organizator umora in poskusa umora naj bi bil Klemen Kadivec. Zadeva sega v 25. oktober 2019, ko je po pisanju medijev iz skladišča, ki ga je imela slovenska celica Kavaškega klana na Gorenjskem, izginilo za poldrugi milijon evrov kokaina. Vodstvo klana naj bi za to okrivilo več oseb, med katerimi so tri že pokojne.

Davida Šolajo, 22-letnega Blejčana, naj bi leta 2019 likvidirali v Španiji, 34-letnega Igorja Mančića pred letom in pol sredi Ljubljane, Božića pa naj bi 15. novembra 2019 ugrabili v Ankaranu in ubili na Gorenjskem. Skupaj z njim naj bi ugrabili tudi Božićevega prijatelja Tešanovića, a ga je policija že po nekaj minutah po klicih občanov, ki so vse skupaj videli, kmalu rešila.