Bliža se jesen, razmere v gorah se spreminjajo: konec tedna spet rešili več oseb

Pri plezanju v južnem razu Škrlatice v občini Kranjska Gora, se je na 41-letno plezalko sprožilo kamenje in jo hudo telesno poškodovalo. Na kraj so okoli 10.15 prihiteli gorski reševalci GRS Mojstrana in dežurna helikopterska ekipa za reševanje v gorah GRZS s policistom gorske policijske enote. S helikopterjem slovenske policije je bila prepeljana v zdravstveno ustanovo, ekipa pa je z gore prepeljala tudi nepoškodovanega soplezalca.

Intervencije so potekale na Stolu, Lokavcu v Ajdovščini, na Črni prsti, Triglavskih jezerih, Škrlatici, Skuti, Studorskem prevalu in Razorju.

Na Studorskem prevalu in območju Razorja pa sta bili rešeni onemogli pohodnici, obe nepripravljeni za dolg pohod. Glede 24-letne planinke, ki je omagala in in dehidrirala na Studorskem prevalu v občini Bohinj, so policisti PU Kranj obvestilo prejeli okoli 18. ure. Na kraju so ji prvo pomoč nudili gorski reševalci GRS Bohinj in dežurna helikopterska ekipa za reševanje v gorah GRZS s policistom gorske policijske enote. S helikopterjem Slovenske policije je bila prepeljana v dolino. Reševanje, s čimer se je zaključil zahteven reševalni vikend, je potekalo v temi.

Šest rešenih je bilo Slovencev, ostali (po eden) pa so bili državljani Poljske, Nizozemske, Savdske Arabije, Francije in Izraela.

So pa gorski reševalci posredovali tudi brez pomoči helikopterja, med drugim okoli 9.30 na območju Zelenice v občini Tržič, kjer se je 64-letni češki državljan med sestopanjem proti dolini lahko telesno poškodoval. Na kraju so mu pomoč nudili gorski reševalci GRS Tržič in ga tudi prepeljali do zdravstvene ustanove.

Previdno v gorah: temperature so že nižje, tla so dlje časa vlažna, tema je hitreje

Raznovrstnost vzrokov kaže na zahtevnost slovenskih gora in nevarnosti, ki so jim izpostavljeni pohodniki in alpinisti. Pri pohodnikih gre še vedno najpogosteje za padce, zdrse, onemoglost in bolezenska stanja – vse to pogosto v kombinaciji slabšo telesno pripravljenostjo, utrujenostjo in neustrezno pripravo na turo; pri alpinistih pa za padajoče kamenje in odlome skal.

Situacija v gorah se s spremembo vremena že spreminja, spremembe pa bodo sčasoma tudi vse bolj intenzivne. Temperature so že nižje, tla so dlje časa vlažna, hitreje je tema. Prilagodite se in pazite nase.