'Formula za nesrečo': vozniku namerili več kot štiri promile

Hrvaški mejni policisti so moškega ustavili na območju naselja Donji Lapac, ki se nahaja v liško-senjski županiji, blizu meje z BiH.

Policistom je hitro postalo jasno, da je moški pijan, kar so potrdili tudi opravljeni testi. V krvi je imel kar 4,52 promila alkohola. Bosanskega državljana so aretirali in kazensko ovadili.

V skladu s hrvaško zakonodajo je za kršitelje, ki vozijo z več kot 1,5 promila alkohola, predpisana tudi zaporna kazen do 60 dni. Globe za vožnjo pod vplivom alkohola se sicer gibljejo od 90 do 2650 evrov, odvisno od izmerjene količine alkohola.