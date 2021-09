Blizu Nove Gorice zapeljal s ceste, trčil v drevo in umrl

Nesreča, v kateri je umrl 65-letnik se je zgodila ob 6.50 uri zjutraj, so sporočili iz PU Nova Gorica. Pojasnili so, da je po sedanjih ugotovitvah omenjeni voznik vozil po nekategorizirani makadamski cesti izven naselja Trnovo, in sicer iz smeri regionalne ceste proti zaselku Zavrh.