Blizu Zadra huje poškodovana Slovenka, ki je padla v morje s plovila

Pri otoku Sestrunj blizu Zadra je v soboto popoldne z jadrnice padla slovenska državljanka. Ženska je bila v nesreči huje poškodovana, so danes sporočili s hrvaškega ministrstva za morje, promet in infrastrukturo. Prepeljali so jo v splošno bolnišnico v Zadru, kjer se po poročanju spletnega portala Index.hr zdravniki še borijo za njeno življenje.