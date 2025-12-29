Naslovnica
Blokade na Goričkem: policija išče oboroženega roparja

Murska Sobota, 29. 12. 2025 12.42 pred 41 minutami 1 min branja 13

Avtor:
T.H.
Policija

Malo pred 11. uro so bili murskosoboški policisti obveščeni o ropu v obmejni trgovini v Kuzmi. Po doslej zbranih informacijah je oborožen moški pristopil do varnostnika in ga oropal za dnevni izkupiček, nato pa s kraja peš pobegnil v smeri starega mejnega prehoda z Avstrijo. Policisti so postavili blokadne točke v okolici in trenutno intenzivno iščejo pobeglega storilca.

Policisti so takoj zavarovali kraj dogodka in zbrali prva obvestila, pojasnjujejo na Policijski upravi (PU) Murska Sobota, kjer so podali tudi opis storilca.

Visok je približno 175–180 centimetrov, suhe postave, oblečen je bil v vojaške hlače in črno jakno, na glavi ima črno ruto in sončna očala.

"Ker gre za oboroženo osebo, pozivamo občane na ustrezno previdnost, naj sami ne poskušajo vzpostaviti kontakta z njim," poudarjajo.

Ob tem pozivajo vse, ki bi o dogodku imeli kakršnekoli informacije, da to nemudoma sporočijo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200.

Na božično noč močno pijan trčil v policijsko vozilo

jutri bolje bo
29. 12. 2025 13.27
Pišite raje o Jnkovićih... miljoni so vprašanje.
Odgovori
+1
1 0
Joško-ribič
29. 12. 2025 13.25
Ima varnostnik plašilko za pasom.
Odgovori
0 0
TheD83
29. 12. 2025 13.23
Tej je že na Vogrskon!
Odgovori
+2
2 0
jugatneme
29. 12. 2025 13.20
Božičkom je očitno zmanjkalo zalog za darila....
Odgovori
0 0
enajstdvanajst1
29. 12. 2025 13.19
Saj piše da je pobegnil proti mejnemu prehodu ki je 5 min vstran od mesta kuzme. Na mejnem prehodu ni nikogar in obstaja tudi gozdna pot na kateri ni niti ene kamere.predvidevam pa da je potem zavil proti romuniji ali mazarskem
Odgovori
+1
1 0
a res1
29. 12. 2025 13.15
In ropar se bo glih po cesti vozil. Že zdavnaj se je preoblekel in pa kakšen varnostnik je to? Takšni imajo menda pištole. Zmenjeno?
Odgovori
+2
2 0
proofreader
29. 12. 2025 13.08
Po uradnih podatkih je na lokalni in regionalni ravni kar 1.300 policistov z zdravniškimi omejitvami, ki ne morejo opravljati dela v izmenah ali ponoči.
Odgovori
+6
6 0
enapi
29. 12. 2025 13.06
Zato pa stop gotovini.
Odgovori
-7
5 12
jugatneme
29. 12. 2025 13.23
Ne kvasit take.... Z ukinitvijo gotovine bi manj kot v roku enega leta plačevali provizijo banki za vsako transakcijo - trenutno jo plača za vas trgovina kjer kaj kupite.
Odgovori
+1
1 0
Komentator aligator
29. 12. 2025 13.03
No do pol enajstih ni glih dnevni izkupiček.
Odgovori
+5
5 0
jedupančpil
29. 12. 2025 12.53
dohtar !!!!!
Odgovori
+4
7 3
NeXadileC
29. 12. 2025 13.25
Dohtarji upirabljajo hladno orodje 😉
Odgovori
0 0
bibaleze
