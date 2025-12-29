Blokade na Goričkem: policija išče oboroženega roparja

Policisti so takoj zavarovali kraj dogodka in zbrali prva obvestila, pojasnjujejo na Policijski upravi (PU) Murska Sobota, kjer so podali tudi opis storilca.

Visok je približno 175–180 centimetrov, suhe postave, oblečen je bil v vojaške hlače in črno jakno, na glavi ima črno ruto in sončna očala.

"Ker gre za oboroženo osebo, pozivamo občane na ustrezno previdnost, naj sami ne poskušajo vzpostaviti kontakta z njim," poudarjajo.

Ob tem pozivajo vse, ki bi o dogodku imeli kakršnekoli informacije, da to nemudoma sporočijo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200.