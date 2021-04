Bo Gaspeti dobil prvo dosmrtno kazen v Sloveniji?

Gaspetiju tožilstvo očita trojni umor na grozovit ali zahrbten način, za kar je zagrožena kazen najmanj 15 let zapora. Gaspeti naj bi 13. junija 2020 v Škocjanu pri Domžalah z ostrim predmetom tako hudo poškodoval sorodnike, stare 81, 74 in 51 let, da so na kraju umrli. Žrtve so bili babica, dedek in stric. Po dogodku je sam poklical policiste.

Forenziki so po besedah tožilke Maše Podlipnik potrdili, da so na držalu noža ter na telefonski slušalki, najdeni v hiši, potrdili biološke sledi Gaspetija. Forenziki so tudi potrdili, da mu pripadajo krvave sledi stopal po hiši.

Tožilka je sodišču predlagala, da Gaspetija spozna za krivega in mu za vsako posamezno kaznivo dejanje določi kazen 30 let zapora ter mu izreče enotno kazen dosmrtnega zapora. Za obtoženega ni našla niti nobene olajševalne okoliščine. Gre šele za tretji primer predloga dosmrtne kazni, odkar je ta uveljavljena pri nas, in če bo sodišče to kazen izreklo, bo to prva dosmrtna kazen v Sloveniji.