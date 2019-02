Bo Trivković dobil milejšo kazen?

V prvem sojenju, v katerem so Trivkovićevi soobdolženi priznali vpletenost v tragično smrt, je sodišče Petroviću prisodilo 15 let zapora, Sazdovu 14 let zapora, Livadiću pa dve leti in dva meseca. Trivković pa je vztrajal na svoji nedolžnosti. Kot je danes posredno razkril njegov zagovornik Blaž Kovačič Mlinar , je tedaj tudi zavrnil ponudbo Specializiranega državnega tožilstva za dve leti in devet mesecev zapora v zameno za priznanje krivde in bil spoznan kasneje za nedolžnega.

Na Višjem sodišču v Ljubljani je potekala javna seja, na kateri so obravnavali pritožbo Milana Trivkovića oz. njegovega zagovornika. Okrožno sodišče v Ljubljani je namreč Trivkovića lani v ponovljenem sojenju spoznalo za krivega hudodelskega združevanja in ugrabitve Zorice Škrbić 26. junija 2014. Kot je ugotovilo sodišče, naj bi Trivković skupaj Željkom Petrovićem, Blagojem Sazdovom, Senadom Livadićem in drugimi neznanimi osebami skrbno načrtoval ter izvedel ugrabitev partnerice Dejana Vidmarja , ki prestaja dolgoletno zaporno kazen zaradi ropa sefov SKB banke. Namen ugrabitve in mučenja naj bi bil od Škrbićeve pridobiti informacije, kje se nahaja plen verjetno najbolj odmevnega ropa v zgodovini Slovenije.

Sodišče je Trivkoviću izreklo enotno kazen sedmih let in dveh mesecev zapora.

A v ponovnem sojenju je novi senat, ki je med drugim skladno z navodili višjega sodišča opravil tudi ogled kraja, kjer so ugrabitelji mučili Škrbićevo, ter bližnjega domovanja Trivkovića, slednjega junija lani spoznal za krivega. Za kaznivo dejanje hudodelskega združevanja mu je prisodilo dve leti in tri mesece zapora, za kaznivo dejanje ugrabitve pa pet let zapora ter mu nato izreklo enotno kazen sedmih let in dveh mesecev zapora. V tako izrečeno enotno kazen mu je sicer vštelo čas, ko je bil v tej zadevi priprt.

Prav z razkritjem vsebine pogajanj o priznanju krivde na današnji seji višjega sodišča je Trivkovićev odvetnik zelo razjezil tožilko Matejo Gončin, ki je opozorila, da je s tem kršil tajnost pogajanj. Odvetnik se je v svoji argumentaciji, zakaj bi višje sodišče njegovega klienta moralo oprostiti ali mu vsaj znižati na prvi stopnji izrečeno kazen, namreč skliceval na bistveno nižjo ponudbo tožilstva od končnega "izplena" na sodišču.

Odvetnik Kovačič Mlinar je v svoji pritožbi razveljavitev zahteval ob sklicevanju na kršitve kazenskega postopka, češ da je bila zadeva odvzeta prvotni sodnici in predodeljena drugi, čeprav je prva že opravila določena dejanja. S tem je po trditvah odvetnika prišlo do kršitev zakona o kazenskem postopku ter ustavnih pravic obdolženega. Tožilka Gončinova je sicer poudarila, da je bila ta predodelitev vprašanje sodne uprave, saj prva sodnica ni bila stvarno pristojna. Zadeva je namreč spadala v pristojnost specializiranega oddelka sodišča in jo je vodja tega oddelka tudi predodelil sodnici na tem oddelku.

Kovačič Mlinar je tudi skušal zasejati dvom o verodostojnosti nekaterih zaščitenih prič v tem primeru, ki so pričale o tem, da so na dan ugrabitve videle belo alfo 156, ki je bila uporabljena za ugrabitev Škrbićeve, na območju Viča, v bližini naselja Šumarji, kjer domuje Trivković in kjer so ugrabitelji v gozdu ob naselju mučili ugrabljeno, oz. Trivkovića za volanom tega vozila. Tožilka Gončinova je njegove namige zavrnila ter opozorila, da so bile nekatere priče ustrahovane.

Tudi vse dokaze, ki jih je sodišče navedlo kot obremenilne za Trivkovića, je njegov zagovornik skušal v pritožbi relativizirati ter poudarjal, da krivda njegovemu klientu ni bila nedvoumno dokazana, torej bi moral biti v dvomu oproščen. Gončinova pa je poudarila, da je sodišče v novem sojenju izvajalo tudi nove dokaze, v celoti sledilo napotkom višjega sodišča ter da je z dokazi sklenilo krog in obdolženega spoznalo za krivega.

Tožilstvo je višjemu sodišču predlagalo, da v celoti zavrne pritožbo obrambe. Gončinova je danes ocenila, da si je Trivković tako kazen zaslužil.

Višje sodišče bo svojo odločitev sprejelo v nekaj tednih in jo pisno posredovalo strankam.